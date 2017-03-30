Омская область вошла в топ высокотехнологичных регионов

Омская область входит в число регионов-лидеров Сибири по внедрению наукоёмких производств. Доля высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте возросла на 11 %.

Как сообщает региональное правительство, среди субъектов СФО омский регион занимает второе место по развитию высокотехнологичных производств, уступая лишь Республике Бурятия (118,7 %). В Прииртышье за прошлый год рост составил 111,1 %. Общероссийский показатель - 106,8 %.

С 2012 года постепенно растёт и объём внутренних затрат на исследования и разработки (+ 74 %). В том числе в промышленности - на 69,5 %. В 2015 году в эту отрасль "влили" более 5,6 млрд руб., почти половина из этих средств - деньги предпринимательского сектора.