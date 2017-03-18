Омская ракета "Ангара" заменит "Протон" через 5-7 лет

Накануне на площадке производственного объединения "Полёт" состоялось рабочее совещание Совета главных технологов ракетно-космической промышленности. В нём приняли участие глава Роскосмоса Игорь Комаров, руководитель Объединённой ракетно-космической корпорации Юрий Власов, генеральный директор ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Калиновский, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев и губернатор Омской области.
Стороны обсудили планы холдинга по развитию омского производства. В частности, Андрей Калиновский заявил о том, что время ракеты "Протон" прошло.
- "Протон" славно потрудился за 50 лет, но его заменяет ракета нового класса с новыми возможностями, которая обеспечивает нам независимый выход в космос, - цитирует его пресс-служба областного правительства.
Предполагается, что запуск новой ракеты, собранной на омском предприятии, состоится в 2021 году на космодроме "Восточный".
Надеюсь, испытания разрабатываемой в Омске ракеты не затянутся на десятилетия.
Хорошие перспективы у производства, а значит и у бюджета города, и на многие годы что не маловажно.