Омская ракета "Ангара" заменит "Протон" через 5-7 лет

Гендиректор центра имени Хруничева Андрей Калиновский во время визита делегации Роскосмоса в Омскую область объявил о том, что в ближайшем будущем собираемая на заводе "Полёт" ракета "Ангара" заменит тяжёлый "Протон".

Накануне на площадке производственного объединения "Полёт" состоялось рабочее совещание Совета главных технологов ракетно-космической промышленности. В нём приняли участие глава Роскосмоса Игорь Комаров, руководитель Объединённой ракетно-космической корпорации Юрий Власов, генеральный директор ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Калиновский, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев и губернатор Омской области.

Стороны обсудили планы холдинга по развитию омского производства. В частности, Андрей Калиновский заявил о том, что время ракеты "Протон" прошло.

- "Протон" славно потрудился за 50 лет, но его заменяет ракета нового класса с новыми возможностями, которая обеспечивает нам независимый выход в космос, - цитирует его пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что запуск новой ракеты, собранной на омском предприятии, состоится в 2021 году на космодроме "Восточный".