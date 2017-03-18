Омская ракета "Ангара" заменит "Протон" через 5-7 лет
Общество  •  18 марта 2017, 10:45, последнее обновление 18 марта 2017, 12:03  •  печать

Омская ракета "Ангара" заменит "Протон" через 5-7 лет

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Гендиректор центра имени Хруничева Андрей Калиновский во время визита делегации Роскосмоса в Омскую область объявил о том, что в ближайшем будущем собираемая на заводе "Полёт" ракета "Ангара" заменит тяжёлый "Протон". 

Накануне на площадке производственного объединения "Полёт" состоялось рабочее совещание Совета главных технологов ракетно-космической промышленности. В нём приняли участие глава Роскосмоса Игорь Комаров, руководитель Объединённой ракетно-космической корпорации Юрий Власов, генеральный директор ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Калиновский, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев и губернатор Омской области.

Стороны обсудили планы холдинга по развитию омского производства. В частности, Андрей Калиновский заявил о том, что время ракеты "Протон" прошло.

- "Протон" славно потрудился за 50 лет, но его заменяет ракета нового класса с новыми возможностями, которая обеспечивает нам независимый выход в космос, - цитирует его пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что запуск новой ракеты, собранной на омском предприятии, состоится в 2021 году на космодроме "Восточный". 

Теги  •  #Ангара #ПО Полет #ракета

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Комментарии
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Игорь Х  •  18 марта 2017, 12:10

Надеюсь, испытания разрабатываемой в Омске ракеты не затянутся на десятилетия.

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Таисия Петрова  •  18 марта 2017, 11:15

Хорошие перспективы у производства, а значит и у бюджета города, и на многие годы что не маловажно.

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