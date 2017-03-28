Волонтёрство и участие в боевых действиях дадут омским абитуриентам преимущества

Об особенностях грядущей приёмной кампании сегодня говорили в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Замруководителя управления профессионального образования и науки министерства образования Омской области Ирина Ларионова сообщила, что количество бюджетных мест в омских вузах за год существенно не изменилось, однако стало меньше самих выпускников - около 8900 человек.

Расширен перечень лиц, которые могут претендовать на поступление в рамках особой 10-процентной квоты. Кроме инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в квоту включены ветераны боевых действий. Отменены льготы для жителей Крыма, с 2017 года они поступают в вузы на общих основаниях, - отметила Ирина Ларионова.

У выпускников есть возможность получить до 10 дополнительных баллов за счёт индивидуальных достижений. В пользу абитуриента сыграют золотой значок ГТО, победы в олимпиадах, красный диплом среднеобразовательного учреждения или участие в волонтёрских программах. Что касается ЕГЭ, то школьники чаще выбирают экзамены по математике (профиль) - 72 %, обществознанию (65,1 %), физике (38,8 %), истории (23 %), биологии (22 %), химии (10,8 %) и английскому языку (9 %). Увеличивается интерес к техническим и естественным специальностям, однако он растёт медленно.

- До сих пор юриспруденция и экономика - самые популярные направления, и бюджетных мест здесь меньше. Больше мест - на естественных специальностях: математика, информатика, физика. Туда достаточно просто поступить. <...> Выбирая эти предметы для сдачи ЕГЭ, абитуриент получает широкий выбор естественных и технических специальностей, - сообщил начальник управления образовательных программ ОмГУ Александр Лаптев.

- У нас увеличивается целевой набор. Это отрадно, так как мы ориентированы на регион. Заявки от министерства образования Омской области и департамента образования города мы уже получили, - рассказал и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков.

Оплатить образование студентов готовы и крупные промышленные предприятия. "В последние два года начался бум на специальности, которые заказывает нефтезавод: химические технологии, технологическое оборудование и управление в этих системах. По целевому набору все абитуриенты проходят собеседование, отбираются по достаточно высоким требованиям: не ниже 180 баллов на ЕГЭ и аттестат без троек", - отметила ответственный секретарь приёмной комиссии ОмГТУ Елена Степанова.

Впрочем, престиж вуза и востребованность будущей профессии не единственные факторы, влияющие на выбор абитуриентов. "В последнее время студенты склоняются в сторону комфортности среды пребывания, - констатирует проректор по экономическому развитию ОмГАУ Виталий Помогаев. - Важна инфраструктура, которая позволит студенту творчески развиваться: IT-центр, инкубатор, лаборатории".

Добавим, что приём документов в вузы начнётся 20 июня.