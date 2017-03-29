Председателю омского арбитража рекомендовали нового зама

Вчера на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, проходящей в эти дни в Москве, рассматривался вопрос рекомендации на должность председателей и зампредов в арбитражи. В их числе был и судья омского арбитража Андрей Хвостунцев. Как сообщает "Право.ру", он без труда получил рекомендации от коллег на пост заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в суде, пост зампреда покидает Константин Храмцов, который эту должность занимает с 2007 года. Андрей Хвостунцев окончил ОмГУ, кандидат юридических наук, в должности судьи арбитражного суда работает с августа 2010 года. Добавим, что полномочия председателя истекают и у Ирины Сорокиной. ВККС уже объявлен конкурс на поиск кандидатов на этот пост.