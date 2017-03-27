Омское Минимущества не будет судиться с "Континентом" из-за земли под торговым центром

Министерство имущественных отношений области отозвало иск к "Континенту", в котором просило освободить земельный участок от дельфинария и аттракциона "Дом вверх дном", которые расположились на площади перед ТЦ. Владельцы развлекательных сооружений убрали их добровольно.

В конце прошлой недели министерство имущественных отношений Омской области отозвало иск к торговому центру "Континент", в котором требовало убрать с некоммерческой парковки центра дельфинарий и "дом-перевёртыш", который на этом участке находится уже несколько лет. Областные чиновники неоднократно предъявляли арендатору претензии по поводу легальности размещения этих объектов, с "Континента" даже взыскивались крупные суммы неосновательного обогащения.

Как только арбитраж принял исковое заявление главного имущественного ведомства региона, аттракционы начали разбирать с парковки у торгового центра.

Первым съехал дельфинарий, а в конце прошлой недели был убран и "Дом вверх дном". Таким образом, "Континент" добровольно исполнил требования чиновников, в связи с этим отпала и необходимость судиться.

Фото: "Омск ВК"