Омская область вошла в топ-5 регионов по просроченным кредитам

Аналитики РИА "Рейтинг" узнали, в каких регионах России жители забывают вовремя платить по кредитам. В Омской области, как оказалось, платёжная дисциплина населения сильно хромает.

В прошлом году просроченная задолженность россиян по кредитам сократилась на шесть миллиардов. По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма не погашенного вовремя долга составила 858 млрд руб.

Лидером по платёжной дисциплине стала Республика Крым, где доля просроченной задолженности составила 1,25 %. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ (1,79 %), а на третьем - город федерального значения Севастополь (2,18 %).

В Омской области, как оказалось, живут злостные неплательщики. Регион вошёл в топ-5 субъектов, где доля просроченной задолженности превышает 11 %. Также вместе с Омской областью в числе регионов, где хромает платёжная дисциплина, оказались четыре республики: Кабардино-Балкария, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия.