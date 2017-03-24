Омская область вошла в топ-5 регионов по просроченным кредитам
Экономика  •  24 марта 2017, 16:55, последнее обновление 24 марта 2017, 17:00  •  печать

Омская область вошла в топ-5 регионов по просроченным кредитам

Автор:

Аналитики РИА "Рейтинг" узнали, в каких регионах России жители забывают вовремя платить по кредитам. В Омской области, как оказалось, платёжная дисциплина населения сильно хромает. 

В прошлом году просроченная задолженность россиян по кредитам сократилась на шесть миллиардов. По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма не погашенного вовремя долга составила 858 млрд руб.

Лидером по платёжной дисциплине стала Республика Крым, где доля просроченной задолженности составила 1,25 %. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ (1,79 %), а на третьем - город федерального значения Севастополь (2,18 %).

В Омской области, как оказалось, живут злостные неплательщики. Регион вошёл в топ-5 субъектов, где доля просроченной задолженности превышает 11 %. Также вместе с Омской областью в числе регионов, где хромает платёжная дисциплина, оказались четыре республики: Кабардино-Балкария, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия. 

Теги  •  #банк #задолженность

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Подрядчик работ на буферных прудах Омского НПЗ подаст в суд на Росприроднадзор  •  сегодня, 17:20
В Омской области обновят 180 км железнодорожных путей  •  сегодня, 16:30  •   1
В Омск на чемпионат Сибири по MMA приехали Геннадий Капшай и Влад Дёмин  •  сегодня, 16:03
Омичам представили город будущего без метро и "Фёдоровки"  •  сегодня, 15:48  •   1
В омском Фонде капремонта после 4 апреля будет новый руководитель  •  сегодня, 15:29
Омич украл с работы сейф и унёс домой в рюкзаке  •  сегодня, 15:10  •   1
Еще новости
Вавилон 240x400