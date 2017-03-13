Омичи начали брать кредиты в валюте
Экономика  •  13 марта 2017, 11:28, последнее обновление 13 марта 2017, 11:33  •  печать

Омичи начали брать кредиты в валюте

Автор: Виктория Стрельникова

Рост кредитов в иностранной валюте, выданных омичам, составил почти 22 %. Сокращается и просроченная задолженность по валютным кредитам.

Центробанк опубликовал статистку кредитования физических лиц. Судя по динамике, в январе омичи весьма активно брали кредиты в иностранной валюте. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 22 %. На начало февраля омскими банками выдано кредитов на 11 млн руб. Тогда как за январь 2016 года - 9 млн руб.

Незначительно - на 15 % подрос и объём рублёвого кредитования. За месяц омичам в долг выдано более 5,4 млрд руб. В 2016-м - 4,7 млрд руб.

Но вместе с суммами кредитования на 5 % выросла просроченная задолженность по кредитам, выданным в рублях. Однако на 4 % сократилась задолженность по валютным кредитам.

Теги  •  #валюта #кредит #Центробанк

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