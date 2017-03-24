Руководство "Сибуправтодора" выяснит причины задержания главы омского филиала

Руководство федерального управления "Сибуправтодора" готовит запрос в Следственный комитет по поводу предполагаемого задержания главы омского филиала предприятия Александра Сахарова. "Связи с ним нет", - заявили в учреждении.

ИА "Омск Здесь" удалось связаться с руководством Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" (ФКУ "Сибуправтодор"), которое располагается в Новосибирске. Как сообщил агентству заместитель начальника управления Андрей Кебак, информацию о задержании руководителя омского филиала он узнал из открытых источников.

- Связи с ним нет, - пояснил Андрей Кебак. - Поэтому комментировать ничего не могу. На данный момент мы готовим официальный запрос в Следственный комитет.

Напомним, как сообщали омские СМИ, был задержан руководитель омского филиала "Сибуправтодора" Александр Сахаров. Задержание проводили полицейские, расследованием уголовного дела занимается УМВД России по Омской области. Остальные подробности дела пока неизвестны, ситуацию не комментируют и в пресс-службе полиции. Не исключено, что уголовное дело может быть связано с прошлой работой Сахарова. Он трудился в Управлении дорожного хозяйства Омской области и был участником скандала с распределением госзаказов "Сибирской нерудной компании", директор которой пожаловался на давление.

Добавим, что Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (сокращенное наименование - ФКУ "Сибуправтодор") является представителем Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России в Западной Сибири и осуществляет свою деятельность на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Отвечает предприятие за обслуживание федеральных дорог.