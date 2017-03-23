Омский суд снизил сумму иска управделами президента к Олегу Шишову до 183 млн рублей

Сумма ущерба при строительстве Приморского океанариума, которую пыталось взыскать с главы НПО "Мостовик" управление делами президента, Омским областным судом снижена с 340 млн руб. до 183 млн руб.

Напомним, ещё в прошлом году Первомайский суд Омска взыскал с основателя и бессменного руководителя НПО "Мостовик" Олега Шишова 340 млн руб. Иск в суд направило управление делами президента. Это часть ущерба, который был установлен при расследовании уголовного дела о растрате при строительстве "Мостовиком" Приморского океанариума на острове Русский. Всего же общая сумма растраты превысила 1,20 млрд руб.

Сам Шишов уверял, что сумма, заявленная к взысканию, ничем не обоснована и получена на базе ошибочных выводов.

- Ущерб погашен в пятикратном размере, - заявлял руководитель НПО в суде. - Деньги они получали, я за это отдал всё, что заработал за свою жизнь.

Однако суд занял позицию истца. Ответчик это решение попытался обжаловать. Сегодня, как нам сообщили в пресс-службе Омского областного суда, решение нижестоящей инстанции пересмотрено. Сумма иска снижена до 183 млн руб. Кроме того, Олегу Шишову придётся заплатить ещё и госпошлину в размере 60 тыс. руб.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно об условно-досрочном освобождении из колонии Олега Шишова. Омский строитель обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его признали виновным в неуплате налогов и мошенничестве. Ранее владивостокский суд вынес обвинительный приговор по делу о пособничестве в растрате при строительстве Приморского океанариума. Шишов признал свою вину по всем эпизодам, что позволило рассмотреть дела в особом порядке.