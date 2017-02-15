В Омске бухгалтеру ОПГ Станислава Мацелевича вынесли приговор

Центральный районный суд Омска вынес приговор Екатерине Бунаковой, которую обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.

Собранные сотрудниками омского СУ СК России доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшей работнице ООО "Омский бухгалтер" Екатерине Бунаковой. Как установили правоохранительные органы, Бунакова с 2008 по 2014 год, участвуя в деятельности ОПГ, которое возглавлял гендиректор СРО "Первая гильдия строителей" Станислав Мацелевич, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных группировке организаций, проводила сверку с клиентами, а также осуществляла приём и выдачу наличных. За всё время объём незаконных операций превысил девять миллиардов рублей.

- В ходе следствия Бунакова заключила досудебное соглашение, давала подробные показания, оказывала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении неё было выделено в отдельное производство, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Суд в итоге приговорил раскаявшуюся участницу ОПГ к четырём годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Добавим, что сам Станислав Мацелевич в данный момент находится в СИЗО.