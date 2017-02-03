В Омске начнётся суд над бухгалтером "подпольных банкиров"
Экономика  •   3 февраля 2017, 15:07, последнее обновление 3 февраля 2017, 16:00  •  печать

В Омске начнётся суд над бухгалтером "подпольных банкиров"

Автор: Виктория Стрельникова

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело, обвиняемой по которому является бухгалтер преступной группы "подпольных банкиров". По версии следствия, ОПГ возглавлял омский предприниматель Станислав Мацелевич.

Уголовное дело в отношении Елены Зыряновой, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, передано в Центральный суд Омска. По версии следствия, с 2008 по 2014 года она являлась членом преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича. Женщина и ещё несколько человек вели незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через них шла обналичка денег. Общий объём незаконных банковских операций превысил 9,2 млрд руб., что позволило группе получить доход более чем на 322 млн руб.

Уголовное дело в отношении 30-летней Зыряновой выделено в отдельное производство, вину бухгалтер признала полностью, оказывала активное содействие правоохранительным органам.

В областной прокуратуре отметили, что первоначально по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд арестовал Зырянову. Однако позже она полностью признала вину в совершении преступления и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, как это сделала ранее другой бывший бухгалтер Станислава Мацелевича - Екатерина Бунакова. Обвинительное заключение по уголовному делу Бунаковой утверждено прокурором в конце января этого года.

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r Теги  •  #бухгалтер #обналичивание #ОПГ #Станислав Мацелевич

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