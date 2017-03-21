Известные омские строители создают новую саморегулируемую организацию

В нашем городе появится новая саморегулируемая организация - Ассоциация строителей Омска. Об этом сообщает газета "Деловой Омск". Возглавит СРО бывший директор департамента строительства города Сергей Козубович. В состав учредителей входят известные омские предприниматели, в числе которых основатель холдинга "Миллениум" Вячеслав Авдошин, представитель ООО "ПМК-944 Треста Железобетон" Константин Петренко.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" Вячеслав Авдошин, создание новой саморегулируемой организации, в частности, обусловлено изменениями в федеральном законодательстве, которые обязывают все строительные организации вступать в СРО по территориальному признаку. Проще говоря, там, где компания зарегистрирована. Сделать это необходимо до 1 июня 2017 года.

- В настоящий момент сложно назвать количество компаний, которые вернутся в Омск, это может быть и тысяча. Соответственно, саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" принять такое количество будет весьма непросто. Не стоит забывать и о том, что строители могут отложить все процедурные моменты для перерегистрации на последний момент, - считает Вячеслав Авдошин.

В состав членов вошли сто омских компаний, как того требует закон. Зарегистрировано юридическое лицо. Проведены переговоры с Национальным объединением строителей, которое даёт заключение о правильности оформления документации и заявки. Далее Ростехнадзор должен выдать лицензию.

- По закону, организация может зарабатывать лишь оказывая услуги, - продолжает Вячеслав Авдошин. - Поэтому мы будем живым организмом. При СРО хотим создать биржу стройматериалов, будем представлять интересы наших членов в судах при спорах с государственными органами или отраслевыми организациями.

По оценкам учредителя, в Ассоциацию до конца года могут войти более тысячи стройкомпаний. Менее скромен в подсчётах другой учредитель - представитель ООО "ПМК-944 Треста Железобетон" Константин Петренко. По его мнению, членами СРО до конца 2017 станут 700 строительных предприятий.

- Мы, являясь крупным производителем железобетонных изделий, заинтересованы в развитии стройиндустрии Омска, - говорит Константин Петренко. - Потеря лицензий у компаний и уход с рынка, естественно, скажется и на нас. Поэтому нужно поддержать отрасль.

Известный строитель готов помочь своим коллегам и с кредитованием, привлекая для строителей средства ПАО КБ "ПФС-Банка", где Константин Петренко является председателем наблюдательного совета. Кредитное учреждение активно работает со строителями, выдав кредитов уже на полмиллиарда рублей.

К слову, в совет Ассоциации будут входить бывший замминистра строительства и ЖКК Омской области Евгений Фрезоргер и бывший глава компании "Полёт и К" Александр Тарасов. По оценкам учредителей, процедурные моменты по регистрации СРО завершатся в течение месяца.

Пока непонятна судьба и другой СРО, возглавляемой Станиславом Мацелевичем, в настоящее время находящимся в СИЗО по обвинению в обналичке. Организация до сих пор не может определиться с руководителем.