Предпринимателю Василию Кролевцу отказали в строительстве офисного здания в центре Омска

Разрешения на строительство офисного здания, которое должно появиться рядом с "Герцен-Плаза", компания "Аквалиа", близкая к омскому предпринимателю Василию Кролевцу, добивается через суд.

О планах по возведению рядом с ТОК "Герцен-Плаза" офисного центра заявила компания "Аквалиа". В центре города должен был появиться десятиэтажный комплекс с бассейном, фитнес-центром и зимним садом. В документах он значится как "офисы (реконструкция с надстройкой существующей пристройки к ТОК "Герцен-Плаза") по ул. Чернышевского, 2". По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Аквалиа" является Иван Кролевец - младший брат известного омского юриста и предпринимателя - Василия Кролевца. Второй учредитель - ООО "Юрикон" Василия Кролевца.

Однако компании не удалось получить разрешение на строительство от департамента архитектуры и градостроительства Омска, поскольку зона строительства попадет в охранную зону объекта культурного наследия, и офисное здание будет мешать его целостному восприятию. Хотя в региональном Минкульте считают, что никаких препятствий для стройки нет. Охранная зона расположена в радиусе 100 метров, поэтому будущий офисный центр в неё не попадёт.

Отказ ООО "Аквалиа" оспорила в арбитражном суде, который обязал городских чиновников в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу, выдать разрешение. Как стало известно, депархитектуры планирует его обжаловать.

Как пояснил ИА «Омск здесь» Василий Кролевец, компания-застройщик «Аквалиа» шесть раз получала отказ и каждый раз по разным новым основаниям, пока не решила обратиться в прокуратуру и суд.

- Прокуратура нашу позицию поддержала, провела проверку и вынесла представление в адрес департамента архитектуры об устранении нарушений закона, - поясняет Василий Кролевец. - Но даже после этого департамент игнорировал акты прокурорского реагирования и продолжил противодействие. Когда мы обратились в суд за признанием незаконным отказа в выдаче разрешения, активно против этого возражал и пытался ввести суд в заблуждение. Нам удалось в первой инстанции получить решение суда о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство. Надеемся, что это отрезвит чиновников. Они не станут ещё на несколько месяцев затягивать дело, подавать апелляцию, игнорируя представление прокуратуры.