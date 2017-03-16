Руководство ЖСК "Космический-9" обвиняют в хищении денег у омских пайщиков

На руководителей ЖСК "Космический-9" и ООО "ПСК "Лидер" завели уголовное дело. Их обвиняют в хищении 50 млн рублей у 38 пайщиков недостроенного дома по проспекту Космическому.

Факт хищения средств пайщиков дома по Космическому проспекту был установлен при проведении проверки ЖСК "Космический-9". Кооператив заключил 38 договоров паевого взноса с местными жителями (всего около 50 млн руб.) для строительства дома. При этом у жилищно-строительного кооператива отсутствовали правоустанавливающие документы на землю и разрешение на строительство. Указанная документация вообще была оформлена на другую организацию - ПСК "Лидер".

Прокуратура отреагировала на этот факт, внеся представление председателю ЖСК. Было возбуждено даже дело об административном правонарушении. Но руководство кооператива на требование надзорного органа никак не отреагировало. В итоге прокуратурой все материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения, как сообщает Генеральная прокуратура, в отношении руководства ЖСК "Космический-9" и ООО "ПСК "Лидер" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, пайщики этого кооператива в конце прошлого года даже митинговали у здания областного правительства, обращались к президенту Владимиру Путину. Когда их дома будут сданы в эксплуатацию, до сих пор неизвестно.

Согласно данным ЕГРЮЛ, председателем ЖСК "Космический-9" значится Константин Туголуков. Директором, а по совместительству и учредителем "Лидера" является Александр Кобзарев. Заметим, что в своё время председателем "Космического-9" была Лариса Турманидзе - родственница известного омского предпринимателя Левана Турманидзе.