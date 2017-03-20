С "Полипластика", сменившего омскую прописку на московскую, требуют заплатить 7,2 млн рублей налогов
Экономика  •  20 марта 2017, 17:16  •  печать

С "Полипластика", сменившего омскую прописку на московскую, требуют заплатить 7,2 млн рублей налогов

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Омские налоговики наказали штрафом крупнейшего российского производителя полимерных труб - ООО "Группа Полипластик". Фискальные органы посчитали, что компания недоплатила в бюджет более 7 млн руб. налога на добавленную стоимость.

ООО "Группа Полипластик" в Арбитражном суде Омской области пыталось обжаловать решение ИФНС по Кировскому округу Омска о привлечении к административной ответственности. Судя по материалам арбитражного дела, после проведённой фискальными органами проверки, предприятию доначислили 7,2 млн рублей НДС за период с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года. К этой сумме добавились пени в 659,5 тыс. руб. и штраф на сумму 997,6 тыс. руб.

Камнем преткновения стала сувенирная продукция - ежедневники, календари, наборы рекламных сувениров, наборы для чаепития и тому подобное. В "Полипластике" посчитали, что эти товары не облагаются НДС. Однако налоговая, так же как и арбитраж, посчитали иначе - сувенирная продукция обладает потребительскими свойствами и может быть реализована вне зависимости от проводимых рекламных акций. Поэтому доначисление НДС, а также соответствующих сумм пени и штрафа, правомерно. Компании придётся заплатить, если это решение "устоит" в вышестоящих инстанциях.

Напомним, учредителем ООО "Группа Полипластик" является кипрская компания "Эйпиджи Полипластик Груп Лимитед". Предприятие занимается производством полимерных труб. В своё время губернатор Виктор Назаров уговорил руководство Группы перерегистрироваться в нашем регионе, поскольку здесь расположено производство - Омский завод трубной изоляции. "Полипластик" входил в число крупнейших налогоплательщиков Прииртышья. Но через несколько лет компания вернулась обратно в столицу, забрав с собой львиную долю налогов.

Теги  •  #Виктор Назаров #Группа Полипластик #пластиковые трубы

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