Бюджет Омской области увеличился на 6,1 млрд рублей

Сегодня, 16 марта, члены Законодательного собрания приняли вторые изменения в главный финансовый документ региона. Проектом предусматривается увеличение доходной части бюджета на 4,4 млрд руб., расходной - на 6,1 млрд руб.

Большая часть средств, 3,7 млрд руб. - безвозмездные поступления из федерального бюджета. Кроме того, 650 млн руб. поступило в виде налоговых и неналоговых доходов от увеличения акцизов на нефтепродукты и штрафов за нарушение ПДД. Также министерство финансов в очередной раз увеличило дефицит бюджета на 1,7 млрд руб.

- Благодаря поступившим средствам удастся закрыть расходы на дорожную деятельность (1,5 млрд руб.), сельское хозяйство (732 млн руб.), приобретение квартир для детей-сирот (247 млн руб.), - сообщил министр финансов Омской области Вадим Чеченко. - За счёт собственных средств и дефицита бюджета будут профинансированы расходы на содержание учреждений: медикаменты, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания. Кроме того, со стороны областного бюджета также будет профинансировано приобретение квартир для детей-сирот (70 млн руб.).

Также 500 млн руб. будет направлено на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на достройку объектов 300-летия Омска - поликлинику на Левом берегу, гидроузел и театр "Галёрка".

Госдолг увеличился, но при этом в областном Минфине говорят о том, что расходы на его обслуживание снизятся на 441 млн руб. Высвободившиеся средства будут направлены на субсидии перевозчикам, местным бюджетам и возмещение затрат в сельскохозяйственной отрасли.

С учётом принятых изменений параметры главного финансового документа области станут иными: доходная часть составит 70,3 млрд руб., расходная - 72,6 млрд руб., дефицит 2,3 млрд руб. или 4,3 %.