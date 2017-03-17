В Омской области резко снизились налоги от производителей пластика и резины

Налоговые поступления по отрасли "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2016 году снизились на 17,2 %.

В омском УФНС сообщили о резком снижении налоговых поступлений от производителей пластика и резины. В 2016 году предприятия отрасли перечислили в бюджет РФ всего 800 млн руб. По сравнению с предыдущим отчётным периодом поступления снизились на 200 млн руб. или 17,2 %.

- Наибольшую долю поступлений, 73,2 %, обеспечили пять предприятий: "Омскшина", "Кордиант - Восток", "Планета-Центр", "ОРКО" и Омский завод трубной изоляции, - сообщили в пресс-службе УФНС по Омской области.

Отметим, что в 2015 году производители резиновых и пластмассовых изделий перечислили в бюджет 518 млн руб. По сравнению с 2014 годом, объём поступлений увеличился в 2,3 раза.

При этом предприятия других отраслей продемонстрировали в 2016 году рост поступлений. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что больше налогов заплатили омские сельхозпредприятия и производители электроники.