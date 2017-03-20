ОНПЗ отверг подозрения в загрязнении воздуха

Омский нефтеперерабатывающий завод призвал воздержаться от выводов о возможной причастности предприятия к загрязнению воздуха в городе, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ОНПЗ. Напомним, что ранее прокурор Омской области Анастас Спиридонов заявил, что при проведении работ на буферных прудах нефтезавода были зафиксированы выбросы этилмеркаптана. Нормы были превышены в 64 раза.

Буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода являются частью действующих очистных сооружений, где происходит очистка сточных вод предприятия, - отметили представители "Газпромнефть-ОНПЗ". - Вода в буферные пруды поступает после многоступенчатой фильтрации по закрытому коллектору из очистных сооружений ОНПЗ. В технологических процессах очистных сооружений этилмеркаптан не используется. Попадание вещества в закрытый коллектор исключено.

С начала марта жители Омска жалуются на неприятный запах, который фиксируется в разных районах города. Проверки надзорных органов показали, что выброс этилмеркаптана (вещество добавляется в бытовой газ) совершило одно из предприятий, расположенных в северной промзоне региональной столицы.