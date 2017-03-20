ОНПЗ отверг подозрения в загрязнении воздуха
Экономика  •  20 марта 2017, 15:10, последнее обновление 20 марта 2017, 15:15  •  печать

ОНПЗ отверг подозрения в загрязнении воздуха

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Представители Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) отрицают свою причастность к загрязнению атмосферы в городе.

Омский нефтеперерабатывающий завод призвал воздержаться от выводов о возможной причастности предприятия к загрязнению воздуха в городе, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ОНПЗ. Напомним, что ранее прокурор Омской области Анастас Спиридонов заявил, что при проведении работ на буферных прудах нефтезавода были зафиксированы выбросы этилмеркаптана. Нормы были превышены в 64 раза.

Буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода являются частью действующих очистных сооружений, где происходит очистка сточных вод предприятия, - отметили представители "Газпромнефть-ОНПЗ". - Вода в буферные пруды поступает после многоступенчатой фильтрации по закрытому коллектору из очистных сооружений ОНПЗ. В технологических процессах очистных сооружений этилмеркаптан не используется. Попадание вещества в закрытый коллектор исключено.

С начала марта жители Омска жалуются на неприятный запах, который фиксируется в разных районах города. Проверки надзорных органов показали, что выброс этилмеркаптана (вещество добавляется в бытовой газ) совершило одно из предприятий, расположенных в северной промзоне региональной столицы.

Теги  •  #Анастас Спиридонов #Газпромнефть-ОНПЗ

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Комментарии
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Екатерина Марова  •  20 марта 2017, 16:54

Согласна с тем, что это не онпз, ведь буферные пруды не могут быть источником загрязнения.

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Оксана Фесенко  •  20 марта 2017, 16:49

Отрицать можно все, что угодно, а что им еще остается. Как говорится, не пойман - не вор.

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