Омских чиновников наказали за слишком рьяные проверки бизнеса
Экономика  •  16 марта 2017, 11:27, последнее обновление 16 марта 2017, 15:42  •  печать

Омских чиновников наказали за слишком рьяные проверки бизнеса

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К омским предпринимателям проверяющие приходили без каких-либо на то оснований, требовали излишнее количество документов или бумаг, вообще не относящихся к предмету проверки.

Прокуратура Омской области составила список основных нарушений, которые допускают чиновники при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности. В частности, госорганы нарушают порядок ведения реестра проверок и сроки уведомления бизнесменов, как и порядок оформления результатов, требуют от хозяйствующих субъектов предоставлять излишнюю документацию, а также документы, не относящиеся к предмету проверки.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 12 - к административной. К примеру, в работе территориального органа Росздравнадзора по Омской области выявлен факт проведения проверки юридического лица в отсутствие соответствующего распоряжения руководителя. В итоге главный специалист-эксперт организации понёс административную ответственность. Также, как и работник  регионального управления Россельхознадзора за проведение проверки в отношении индивидуального предпринимателя в отсутствие законных оснований и без согласования с прокуратурой.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в прошлом году из контролирующих органов поступило 978 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из которых в 31 % случаев приняты решения об отказе в их проведении. В 2016-м уменьшилось количество проверок юридических лиц и ИП на 18 %.

Теги  •  #бизнес #проверка #прокуратура

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  16 марта 2017, 11:47

Вряд ли такие нарушения допускаются умышленно, скорее по малой подготовке и спешке в работе, сейчас все государственные органы завалены отчётами и лишними бумагами, так же как и образование и здравоохранение, вот и не успевают делом заниматься правильно

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