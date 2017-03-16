Омских чиновников наказали за слишком рьяные проверки бизнеса

К омским предпринимателям проверяющие приходили без каких-либо на то оснований, требовали излишнее количество документов или бумаг, вообще не относящихся к предмету проверки.

Прокуратура Омской области составила список основных нарушений, которые допускают чиновники при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности. В частности, госорганы нарушают порядок ведения реестра проверок и сроки уведомления бизнесменов, как и порядок оформления результатов, требуют от хозяйствующих субъектов предоставлять излишнюю документацию, а также документы, не относящиеся к предмету проверки.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 12 - к административной. К примеру, в работе территориального органа Росздравнадзора по Омской области выявлен факт проведения проверки юридического лица в отсутствие соответствующего распоряжения руководителя. В итоге главный специалист-эксперт организации понёс административную ответственность. Также, как и работник регионального управления Россельхознадзора за проведение проверки в отношении индивидуального предпринимателя в отсутствие законных оснований и без согласования с прокуратурой.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в прошлом году из контролирующих органов поступило 978 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из которых в 31 % случаев приняты решения об отказе в их проведении. В 2016-м уменьшилось количество проверок юридических лиц и ИП на 18 %.