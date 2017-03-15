Омский банк "Сириус" признан банкротом

Заявление о банкротстве ООО "Сибирский банк "Сириус" в Арбитражный суд подал Центральный банк 2 февраля этого года. Через несколько дней после того, как у банка отозвали лицензию за ведение слишком рискованной финансовой политики.

Финансовое учреждение некогда находилось под контролем известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича и называлось Единым строительным банком. Мацелевича сейчас обвиняют в организации преступного сообщества и "отмывании" денежных средств. Позже "Сириус" сменил владельцев, долю в уставе общества купил даже футболист ЦСКА Георгий Щенников.