Омский банк "Сириус" признан банкротом
Экономика  •  15 марта 2017, 09:56, последнее обновление 15 марта 2017, 09:57  •  печать

Омский банк "Сириус" признан банкротом

Автор: Виктория Стрельникова

Арбитражный суд Омской области признал банкротом "Сибирский банк "Сириус". В финансовом учреждении введена процедура конкурсного производства.

Заявление о банкротстве ООО "Сибирский банк "Сириус" в Арбитражный суд подал Центральный банк 2 февраля этого года. Через несколько дней после того, как у банка отозвали лицензию за ведение слишком рискованной финансовой политики.

Финансовое учреждение некогда находилось под контролем известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича и называлось Единым строительным банком. Мацелевича сейчас обвиняют в организации преступного сообщества и "отмывании" денежных средств. Позже "Сириус" сменил владельцев, долю в уставе общества купил даже футболист ЦСКА Георгий Щенников.

Теги  •  #банкротство #Станислав Мацелевич #Центробанк

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