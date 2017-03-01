В омском банке "Сириус", лишённом лицензии, началась выемка документов
Экономика  •   1 марта 2017, 12:27, последнее обновление 1 марта 2017, 12:32  •  печать

В омском банке "Сириус", лишённом лицензии, началась выемка документов

Автор: Виктория Стрельникова

В ближайшее время в банке "Сириус", который в начале года лишился лицензии, начнутся следственные действия. Следователи произведут выемку документов, содержащих информацию о вкладах и счетах. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как стало известно ИА "Омск Здесь", следователи омской полиции обратились в суд с ходатайством о проведении в банке "Сириус" выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах, банках и иных кредитных организациях. Следственное действие проходит в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Ходатайство судом удовлетворено.

Как удалось выяснить, это уголовное дело не имеет отношения непосредственно к самому банку и его банкротству. В пресс-службе УМВД России пояснили, что уголовных дел, возбуждённых в отношении руководителей "Сириуса" в их производстве нет. Тем не менее ведётся следствие в отношении представителей другой организации, свидетелем по нему проходит банкир, ныне находящийся в СИЗО Станислав Мацелевич.

Напомним, Центробанк в конце января лишил лицензии Сибирский банк "Сириус". Регулятор посчитал, что учреждение вело слишком рискованную финансовую политику. Ранее он назывался "Единым строительным банком" и контролировался семьей Станислава Мацелевича. Его сейчас обвиняют в организации преступного сообщества и "отмывании" денежных средств. Позже "Сириус" сменил владельцев, долю в уставе общества купил даже футболист ЦСКА Георгий Щенников. В начале февраля Центральный банк подал заявление о банкротстве "Сириуса".

Теги  •  #мошенничество #Станислав Мацелевич #уголовное дело #Центробанк

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Комментарии

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Евгения Смирнова  •  1 марта 2017, 13:25

Вот так и доверяй после такого банкам.

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