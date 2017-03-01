В омском банке "Сириус", лишённом лицензии, началась выемка документов

В ближайшее время в банке "Сириус", который в начале года лишился лицензии, начнутся следственные действия. Следователи произведут выемку документов, содержащих информацию о вкладах и счетах. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как стало известно ИА "Омск Здесь", следователи омской полиции обратились в суд с ходатайством о проведении в банке "Сириус" выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах, банках и иных кредитных организациях. Следственное действие проходит в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Ходатайство судом удовлетворено.

Как удалось выяснить, это уголовное дело не имеет отношения непосредственно к самому банку и его банкротству. В пресс-службе УМВД России пояснили, что уголовных дел, возбуждённых в отношении руководителей "Сириуса" в их производстве нет. Тем не менее ведётся следствие в отношении представителей другой организации, свидетелем по нему проходит банкир, ныне находящийся в СИЗО Станислав Мацелевич.

Напомним, Центробанк в конце января лишил лицензии Сибирский банк "Сириус". Регулятор посчитал, что учреждение вело слишком рискованную финансовую политику. Ранее он назывался "Единым строительным банком" и контролировался семьей Станислава Мацелевича. Его сейчас обвиняют в организации преступного сообщества и "отмывании" денежных средств. Позже "Сириус" сменил владельцев, долю в уставе общества купил даже футболист ЦСКА Георгий Щенников. В начале февраля Центральный банк подал заявление о банкротстве "Сириуса".