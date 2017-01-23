Омский банк "Сириус", находившийся под контролем банкиров Мацелевичей, лишили лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Сибирского банка "Сириус", участником которого являлась семья омских банкиров Мацелевичей. Как отметил регулятор, кредитное учреждение неоднократно нарушало требования законодательства о банковской деятельности.

Сегодня приказом Центробанка отозвана лицензия у омского банка "Сириус". Это решение регулятора вызвано тем, что кредитное учреждение не исполняло федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В связи с рискованной политикой, проводимой руководством банка, у регулятора возникли опасения относительно того, что банк может попросту стать банкротом.

- В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Сибирский Банк "Сириус" существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), - говорится в сообщении Банка России.

Согласно данным сайта банка "Сириус", его участниками являются несколько граждан Москвы, а также омичи. В частности известный омский ритейлер Виктор Шкуренко. Его доля в уставном капитале общества - 19,99 %. Любопытно, что 19 сентября прошлого года свою долю в банке продала Татьяна Мацелевич - жена Станислава Мацелевича, которого в настоящий момент обвиняют в обналичивании денежных средств и создании ОПГ. 20 % уставного капитала перешли в равных долях Георгию Щенникову и Еноку Гейвандову. Ранее, напомним, "Сириус" носил название "Единый строительный банк". Его возглавлял Владислав Мацелевич - родной брат Станислава Мацелевича.

Уставной капитал общества - 200 млн руб. Согласно финансовым документам банка, доход по предоставляемым кредитам на 1 января 2016 года составлял 413,3 млн руб. (на 1 января 2015-го - 427,2 млн руб.), доходы от банковских операций и других сделок - 427,2 млн руб. (на 1 января 2015 года - 383,3 млн руб.). Кроме того, согласно данным отчётности, по величине активов Сибирский Банк "Сириус" на 1 января этого года занимал 527 место в банковской системе Российской Федерации. Сейчас в нём назначена временная администрация.