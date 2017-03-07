За месяц омичи набрали ипотеки на 730 млн рублей

С начала 2017 года на 7 % подросло количество ипотечных займов, взятых омичами в омских банках. Жители региона за один месяц взяли ипотеки более чем на 730 млн руб.

Центробанком опубликованы последние данные о показателях ипотечного жилищного кредитования на новостройки в России. Омичи, несмотря на отмену "льготной" ипотеки охотно берут её и без господдержки.

На 1 февраля 2017 года жителями региона взято ипотечных кредитов на сумму 731 млн руб. Это цифра на 33 млн руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и число займов - на 7 %. За год ипотечная ставка, если верить данным регулятора, упала почти на 1 %. В феврале 2016-го она составляла 12,84 %, а в феврале 2017 года - 11,86 %.

- Сделок в этом году стало больше, причём с привлечением заёмных средств и не только на новостройки. Омичи активно занимаются поиском квартир, идут звонки, проходят сделки. К примеру, по нашим данным, если ранее процент сделок с новым жильём по ипотеке составлял 60-65, то сейчас он доходит до 75-80, - поясняет эксперт рынка недвижимости Константин Романко. - Вместе с тем мы не наблюдаем повышения стоимости жилья, но спрос немного возрос.

По мнению эксперта, это может свидетельствовать о некоем достижении дна на рынке жилой недвижимости.

Заметим, что задолженность омичей по ипотечным жилищным кредитам на начало февраля составила 49,7 млрд руб. Год назад эта цифра ровнялась 44,4 млрд руб. А в феврале 2015-го - 38,6 млрд руб.