Банкротство омской "Тепловой компании" отложили

Заявление о банкротстве крупнейшей в регионе ресурсоснабжающей организации возвращено заявителю - ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Вместе с тем долг МП "Тепловая компания" перед региональным поставщиком газа вырос до 292 млн руб.

Заявление о банкротстве муниципального предприятия "Тепловая компания" в Арбитражный суд Омской области подало ООО "Газпром межрегионгаз Омск" в конце января. На начальном этапе банкротного процесса долг тепловиков перед дочерней структурой ПАО "Газпром" составлял 288 млн руб. Предприятие задолжало за потреблённый газ с октября 2016 года. Но спустя неделю после того, как стало известно о поданном в арбитраж заявлении, "Тепловая компания" начала платить по долгам.

2 марта арбитражный суд вынес определение о возвращении "Газпром межрегионгазу Омск" заявления. Кредитору в установленный срок предлагалось предоставить необходимые для рассмотрения дела документы, однако к назначенной дате в суд их не поступило, в связи с чем, арбитраж и вынес такое решение. Как выяснилось, кредитору погашена задолженность, ставшая основанием для банкротства.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в администрации города, часть долга в размере 90 млн руб. "Тепловой компанией" выплачено. Кроме того, свои финансовые обязательства перед теплоснабжающей организацией начало исполнять АО "Омск РТС". В конце февраля акционерное общество выплатило "Тепловой компании" 80 млн руб., в течение марта ожидается поступление ещё 150 млн руб., что, соответственно, позволит муниципальному предприятию начать оплачивать задолженность перед "Газпром межрегионгазом Омск".

Вместе с тем, по информации, полученной от регионального поставщика газа, просроченная дебиторская задолженность не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. По состоянию на 6 марта 2017-го она составила более 292 млн руб. "Тепловая компания" оплатила долг за потреблённый газ лишь за апрель, март и октябрь прошлого года. Платежей за текущее потребление не поступало.