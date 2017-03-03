Кредитные истории: кому в них не место?

Эксперты рынка кредитования отмечают тенденцию к "взрослению" клиентов кредитных учреждений. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало любопытную статистику. Доля заёмщиков в возрасте от 30 до 39 лет начала расти. Серьёзную динамику роста показала и доля самых "возрастных" - свыше 65 лет. Омская область в этом списке не стала исключением.

Количество омичей среднего возраста, получивших кредит, за год выросло на 2 %. На 1,1 % возросло и количество кредитуемых пенсионеров. Вместе с тем отмечено падение числа молодых заёмщиков в возрасте до 25 лет (-0,3 %) и от 25 до 29 лет (-0,6 %). Подобная тенденция наблюдается практически во всех регионах страны. В НБКИ находят ей объяснение - банки более тщательно начали относиться к заёмщикам, что привело к сокращению численности кредитуемых. И, в первую очередь, это коснулось молодых людей в возрасте до 30 лет - одной из самых рискованных для кредитования возрастных групп.

При этом в "Альфа-Банке" полагают, что заметных изменений в этом вопросе не происходит.

- Примерно 60 % экономически активного населения Омска и области имеют кредиты в банке. Преимущественно это омичи, у которых есть стабильная работа. Чаще всего кредит берут заёмщики в возрастном диапазоне от 25 до 45 лет. Средний срок кредитования до трёх лет, средняя сумма кредита - до 200 тыс. руб., - пояснила ИА "Омск Здесь" региональный руководитель по информационной политике и связям с общественностью АО "Альфа-Банк" Алина Шапка.

Для банка по-прежнему важнейшим критерием является соотношение долговой нагрузки и ежемесячного дохода. Например, для заёмщиков со средним уровнем дохода комфортный уровень долговой нагрузки не должен превышать 40 %. Также всё более весомым аргументом платежеспособности по мере формирования кредитной истории становится платёжная дисциплина.

Общий отток молодых клиентов заметили и представители микрофинансовых организаций. Хотя всё же наиболее активными в плане кредитования становятся молодые люди от 26 до 30 лет.

- В Омской области число займов, выданных молодёжи в 2016 году, сократилось на 5,5 % в сравнении с 2015-м, - говорит руководитель пресс-службы онлайн-сервиса кредитования "Честное слово" (МФК "Честное слово") Екатерина Кривошеева. - На 3 % "просело" количество одобрений для заёмщиков 31-35 лет и ещё на 2,6 % сократились выдачи гражданам в возрасте 41-45 лет. При этом существенно увеличилась категория молодых и платёжеспособных клиентов - рост выдач клиентам этого возраста составил 9,9 %. Омичи 55-60 лет также стали чаще получать онлайн-займы. Их доля выросла на 2,79 %. В итоге самой многочисленной группой наших заёмщиков стала финансово независимая молодёжь 26-30 лет (32 %).

По словам эксперта, к ним всё больше приходят финансово грамотные клиенты старше 25 лет, умеющие оценивать собственные риски и хорошо разбираться в современных финансовых инструментах.

- Наиболее дефолтной считается категория клиентов 18-22 лет, а, напротив, более благонадёжными и ответственными - люди пенсионного возраста, - замечает генеральный директор сервиса онлайн-займов "Робот Займер" Сергей Седов. - Мы наблюдаем изменение социально-демографических параметров у заёмщиков Омской области. Клиент снова немного помолодел, и увеличилось количество клиентов 18-24 лет на 3 %, и при этом уменьшилось в возрасте от 35 лет на 5 %. Количество клиентов 25-34 лет осталось неизменным - их большинство (46 % от общего числа).

В компании в среднесрочной перспективе ожидают увеличения количества заёмщиков-мужчин. Если в 2015 году соотношение заёмщиков-мужчин и заёмщиков-женщин было 57 % и 43 % соответственно, то сегодня это соотношение составляет 60,4 % к 39,6 %. В ближайшей перспективе процент кредитуемых представителей сильной половины человечества может дойти до 70 % от общего числа заёмщиков.