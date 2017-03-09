В Омской области осудили мужчину, сбывавшего поддельные доллары

Вступил в законную силу приговор Муромцевского районного суда Омской области в отношении 38-летнего Андрея Исангучина. Он признан виновным по статье "Покушение на сбыт, а также сбыт заведомо поддельной иностранной валюты".

Суд установил, что в апреле 2016 года мужчина получил от своего приятеля поддельную денежную купюру номиналом в сто долларов. В целях сбыта Исангучин дважды пытался поменять её в банках, но сотрудники не приняли деньги, сославшись на их ветхость.

Тогда омич попросил свою знакомую помочь ему обменять банкноту. Введённая в заблуждение женщина пришла в здание Сбербанка России, где у неё изъяли поддельные деньги.

Муромцевский районный суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Фальшивую купюру уничтожили по решению суда.