В Омской области осудили мужчину, сбывавшего поддельные доллары
Происшествия  •   9 марта 2017, 13:25, последнее обновление 9 марта 2017, 14:55  •  печать

В Омской области осудили мужчину, сбывавшего поддельные доллары

Автор: Вероника Жукова

Вступил в силу приговор в отношении 38-летнего жителя Муромцевского района.

Вступил в законную силу приговор Муромцевского районного суда Омской области в отношении 38-летнего Андрея Исангучина. Он признан виновным по статье "Покушение на сбыт, а также сбыт заведомо поддельной иностранной валюты".

Суд установил, что в апреле 2016 года мужчина получил от своего приятеля поддельную денежную купюру номиналом в сто долларов. В целях сбыта Исангучин дважды пытался поменять её в банках, но сотрудники не приняли деньги, сославшись на их ветхость.

Тогда омич попросил свою знакомую помочь ему обменять банкноту. Введённая в заблуждение женщина пришла в здание Сбербанка России, где у неё изъяли поддельные деньги.

Муромцевский районный суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Фальшивую купюру уничтожили по решению суда.

Теги  •  #доллар #поддельные деньги #суд

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  9 марта 2017, 16:13

Вот уж не давала эта купюра ему покоя. Легко отделался, будет наука на будущее.

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