В Омске стали выпускать яблочный комбикорм
Экономика  •   9 марта 2017, 15:59, последнее обновление 9 марта 2017, 16:00  •  печать

В Омске стали выпускать яблочный комбикорм

Автор: Василий Епанчинцев

Корм для лошадей со вкусом яблока отправят в Московскую область.

Комбикормовый завод "Пушкинский" произвёл 20 тонн комбикормов со вкусом и ароматом яблока, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Первая крупная партия нового корма отправится в Московскую область.

Новый вид комбикорма предназначен для лошадей. Коннозаводчики считают, что яблоки полезны для животных. Вкус яблока комбикорму придаёт безопасная ароматическая добавка.

В комбикорме для спортивных и тренируемых лошадей достигнут оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимый этим животным, организм которых с раннего возраста испытывает огромные физические нагрузки, - рассказал ведущий специалист по кормлению сельскохозяйственных животных комбикормового завода "Пушкинский" Игорь Макаров. - В составе комбикорма есть пшеница, овес, перловая крупа, пшеничные отруби, кормовые дрожжи, премикс и минеральные компоненты. Основное сырьё закупается у омских производителей.

Пробную партию комбикорма для спортивных животных выпустили в сентябре прошлого года. Продукт был презентован на Всероссийской коннозаводческой конференции, где получил высокую оценку экспертов.

Теги  •  #комбикормовый завод #яблоко

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию  •  сегодня, 16:45
Сельские дорожники очистили 26 омских улиц  •  сегодня, 16:17
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
В Омске назвали лучших руководителей школ и детских садов  •  сегодня, 15:10
Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля  •  сегодня, 14:46  •   2
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400