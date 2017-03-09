В Омске стали выпускать яблочный комбикорм

Корм для лошадей со вкусом яблока отправят в Московскую область.

Комбикормовый завод "Пушкинский" произвёл 20 тонн комбикормов со вкусом и ароматом яблока, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Первая крупная партия нового корма отправится в Московскую область.

Новый вид комбикорма предназначен для лошадей. Коннозаводчики считают, что яблоки полезны для животных. Вкус яблока комбикорму придаёт безопасная ароматическая добавка.

В комбикорме для спортивных и тренируемых лошадей достигнут оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимый этим животным, организм которых с раннего возраста испытывает огромные физические нагрузки, - рассказал ведущий специалист по кормлению сельскохозяйственных животных комбикормового завода "Пушкинский" Игорь Макаров. - В составе комбикорма есть пшеница, овес, перловая крупа, пшеничные отруби, кормовые дрожжи, премикс и минеральные компоненты. Основное сырьё закупается у омских производителей.

Пробную партию комбикорма для спортивных животных выпустили в сентябре прошлого года. Продукт был презентован на Всероссийской коннозаводческой конференции, где получил высокую оценку экспертов.