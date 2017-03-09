В Омске повысились цены на хлеб и молоко, но подешевело мясо и морепродукты
Экономика  •   9 марта 2017, 14:19, последнее обновление 9 марта 2017, 14:58  •  печать

В Омске повысились цены на хлеб и молоко, но подешевело мясо и морепродукты

Автор: Виктория Стрельникова

С начала года на 0,6 % отмечен рост цен. В феврале подорожал и минимальный набор продуктов питания. В цене возросли хлеб и молоко, но снизилась стоимость мяса, яиц и морепродуктов.

По данным Омскстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в феврале 2017 года составил 100,3 %, с начала года - 100,6 %. В итоге стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Прииртышье в конце последнего месяца зимы составляла 3206,46 руб. По сравнению с началом года рост составил 1,9 %.

Цены на продовольственные товары повысились в среднем на 0,3 %. Рост отмечен на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, масло сливочное, макаронные изделия, картофель и овощи, алкогольные напитки. Снижение цен зарегистрировано на мясо и птицу, яйца куриные, рыбу и морепродукты, масло подсолнечное, сахар, крупу и бобовые.

В среднем уровень цен на непродовольственные товары возрос на 0,3 %. Из этой категории товаров подорожали одежда, трикотажные изделия, медикаменты, бензин. Снижение цен отмечено на телерадиотовары, моющие и чистящие средства, табачные изделия.

Теги  •  #Омскстат #продовольственная корзина #цены

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