Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит
Экономика  •   9 марта 2017, 15:21, последнее обновление 9 марта 2017, 15:32  •  печать

Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит

Автор: Вероника Жукова

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 5,7 млн руб. Обвиняемым является руководитель компании "Лик", который взялся за строительство автостоянки, но из денег, собранных на стройку, по версии следствия оплачивал собственный кредит.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего директора ООО "Лик" Сергея Золотарёва. Он обвиняется по статье "Присвоение чужого имущества, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

По мнению следствия, в течение 2008 года Золотарёв получил от одной коммерческой фирмы и четырёх граждан 14,5 млн руб. на строительство многоярусной автостоянки на перекрёстке улиц 15-я Рабочая и Харьковская. Однако 5,7 млн рублей подозреваемый потратил на погашение кредита и другие собственные нужды.

В результате строительство автостоянки так и не началось, а компания обанкротилась. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.

Теги  •  #строительство #суд #уголовное дело

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Комментарии

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Анна Михеева  •  9 марта 2017, 16:34

Мне кажется у нас большинство бизнесменов ведут свой бизнес подобным образом.

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