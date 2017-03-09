Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего директора ООО "Лик" Сергея Золотарёва. Он обвиняется по статье "Присвоение чужого имущества, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере".
По мнению следствия, в течение 2008 года Золотарёв получил от одной коммерческой фирмы и четырёх граждан 14,5 млн руб. на строительство многоярусной автостоянки на перекрёстке улиц 15-я Рабочая и Харьковская. Однако 5,7 млн рублей подозреваемый потратил на погашение кредита и другие собственные нужды.
В результате строительство автостоянки так и не началось, а компания обанкротилась. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.
Мне кажется у нас большинство бизнесменов ведут свой бизнес подобным образом.