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Омского предпринимателя обвинили в хищении бюджетных денег
Экономика  •  17 февраля 2017, 10:45, последнее обновление 17 февраля 2017, 10:46  •  печать

Омского предпринимателя обвинили в хищении бюджетных денег

Автор: Виктория Стрельникова

32-летний директор ООО "Русич" Артём Литвинов получил грант 600 тыс. руб. на приобретение сельскохозяйственных животных. Но, как выяснилось, деньги потратил совсем на другие цели.

В Колосовский суд районной прокуратурой направлено уголовное дело 32-летнего местного предпринимателя - генерального директора ООО "Русич" Артёма Литвинова. Он обвиняется в хищении бюджетных денег. Колосовскому бизнесмену был выдан грант в 600 тыс. руб. на приобретение сельскохозяйственных животных. В подтверждение целевого использования денег Литвиновым даже были предоставлены соответствующие документы, которые на деле оказались фиктивными. Деньги он потратил совсем на иные цели.

В ходе следствия директор предприятия от дачи показаний отказался, причинённый ущерб не возместил. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере с использованием служебного положения. В ближайшее время уголовное дело будет рассматриваться по существу.

Теги  •  #бизнес #мошенничество #прокуратура #уголовное дело

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