Росстат посчитал, что в Омской области одни из самых низких цен на бензин

По сравнению с началом года, средняя стоимость автомобильного топлива в Омской области выросла всего на 0,04 руб. В Сибирском Федеральном округе Прииртышье входит в пятёрку регионов с самыми низкими ценами на бензин.

Как сообщает Росстат, за прошедшую неделю в 36 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены увеличились в Черкесске - на 1,5 % и Саратове - на 0,9 %.

На 20 февраля средняя стоимость бензина в Омской области составила 35,17 руб. за литр. По сравнению с началом 2017-го она выросла всего на 0,04 руб. Прииртышье входит в пятёрку регионов СФО с одними из самых низких цен на моторное топливо. Дешевле только в Красноярке (34,71 руб.), Барнауле (34,96 руб.), Горно-Алтайске (35,03 руб.) и Кемерово (35,16 руб.). Самый дорогой бензин в Улан-Удэ - 36,72 руб. Средняя стоимость самой массовой марки - АИ-92 в нашей области составляет 34,10 руб. за литр, дизеля - 36,30 руб.