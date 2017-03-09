Руководство омского санатория задолжало работникам почти 500 тысяч рублей зарплаты

Только после вмешательства прокуратуры руководство ООО "СОЛ "Альпийский" выплатило долги по зарплате перед своими работниками. Долг предприятия составлял 429 тыс. руб.

Прокуратура Горьковского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "СОЛ "Альпийский", которое предоставляет населению физкультурно-оздоровительные услуги. Выяснилось, что организация не выплачивала зарплату 36 сотрудникам, тем самым задолжав им 429 тыс. рублей.

Прокурор Горьковского района Омской области внёс представление руководителю общества, а также возбудил дело об административном правонарушении по статье за невыплату заработной платы в установленный срок. В результате принятых мер долги полностью погашены. Отметим, в настоящее время дела находятся на рассмотрении.