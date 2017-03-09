Руководство омского санатория задолжало работникам почти 500 тысяч рублей зарплаты
Экономика  •   9 марта 2017, 11:19, последнее обновление 9 марта 2017, 11:28  •  печать

Руководство омского санатория задолжало работникам почти 500 тысяч рублей зарплаты

Автор: Вероника Жукова

Только после вмешательства прокуратуры руководство ООО "СОЛ "Альпийский" выплатило долги по зарплате перед своими работниками. Долг предприятия составлял 429 тыс. руб.

Прокуратура Горьковского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "СОЛ "Альпийский", которое предоставляет населению физкультурно-оздоровительные услуги. Выяснилось, что организация не выплачивала зарплату 36 сотрудникам, тем самым задолжав им 429 тыс. рублей.

Прокурор Горьковского района Омской области внёс представление руководителю общества, а также возбудил дело об административном правонарушении по статье за невыплату заработной платы в установленный срок. В результате принятых мер долги полностью погашены. Отметим, в настоящее время дела находятся на рассмотрении. 

Теги  •  #административное правонарушение #зарплата #прокуратура

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию  •  сегодня, 16:45
Сельские дорожники очистили 26 омских улиц  •  сегодня, 16:17
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
В Омске назвали лучших руководителей школ и детских садов  •  сегодня, 15:10
Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля  •  сегодня, 14:46  •   2
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 240х400