Михаил Казиник 1200х90
Омское предприятие выплатило зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры
Экономика  •  15 февраля 2017, 11:27, последнее обновление 15 февраля 2017, 11:28  •  печать

Омское предприятие выплатило зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Автор: Вероника Делор

Сто работников компании ООО "Реалзерно" получили зарплату за октябрь-ноябрь прошлого года только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Черлакского района Омской области в ходе проверки нашла нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Реалзерно". Как оказалось, компания задолжала более 1 млн рублей сотне своих сотрудников, не выплатив зарплату за октябрь-ноябрь 2016 года.

В целях восстановления нарушенных прав граждан на своевременную оплату труда прокурор Черлакского района Омской области внёс руководителю ООО "Реалзерно" Александру Федченко представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), - сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Также в суд направлено 100 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности. Отметим, в результате принятых мер директор ООО "Реалзерно" привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объёме.

r Теги  •  #административное правонарушение #задолженность #зарплата #штраф

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Антон Никольский  •  15 февраля 2017, 11:34

Миллион рублей сотне сотрудников за 2 месяца? У них что меньше минималки зарплаты у всех?

Ответить
Последние новости
"Эти выборы - фарс". Горсовет определил, как назначат нового мэра Омска  •  сегодня, 11:42
Телеканал "Продвижение" начал круглосуточное вещание в интернете  •  сегодня, 11:33
Меркулов, Шелест и Винокуров стали кандидатами в мэры Омска  •  сегодня, 11:20
Омск нарезали на округа для двух выборных кампаний в Горсовет  •  сегодня, 11:16
Нехваткой воды в Нововаршавке заинтересовалась прокуратура  •  сегодня, 11:13
Омский губернатор ждёт, что новый мэр будет пахать как раб на галерах  •  сегодня, 11:06
Еще новости
Ювелирный союз 14-16 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон