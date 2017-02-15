Омское предприятие выплатило зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Сто работников компании ООО "Реалзерно" получили зарплату за октябрь-ноябрь прошлого года только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Черлакского района Омской области в ходе проверки нашла нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Реалзерно". Как оказалось, компания задолжала более 1 млн рублей сотне своих сотрудников, не выплатив зарплату за октябрь-ноябрь 2016 года.

В целях восстановления нарушенных прав граждан на своевременную оплату труда прокурор Черлакского района Омской области внёс руководителю ООО "Реалзерно" Александру Федченко представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), - сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Также в суд направлено 100 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности. Отметим, в результате принятых мер директор ООО "Реалзерно" привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объёме.