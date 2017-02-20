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Омская строительная компания "Горпроект" накопила 14 млн рублей долга по зарплате
Экономика  •  20 февраля 2017, 15:35, последнее обновление 20 февраля 2017, 15:37  •  печать

Омская строительная компания "Горпроект" накопила 14 млн рублей долга по зарплате

Автор: Виктория Стрельникова

ООО "Горпроект", учредителем которой является СК "Трест Железобетон" Константина Петренко, полгода не платило зарплату своим сотрудникам. На директора предприятия заведено уголовное дело. Сотрудникам выплачены долги.

Прокуратура Советского округа в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Горпроект". Учредителем общества является ООО "Строительная компания "Трест Железобетон". Принадлежит оно известному омскому строителю Константину Петренко. "Горпроект" возводило жилые дома в микрорайоне "Кристалл-2". Её сотрудники признавались лучшими в своей профессии.

В течение шести месяцев 149 работникам строительной фирмы не выплачивалась заработная плата, либо получали её строители не в полном объёме. Долг составил 14 млн руб. Хотя, как поясняют в прокуратуре, у директора Сергея Горчукова имелась реальная финансовая возможность долги погасить. Но поступающие деньги направлялись на иные цели, в том числе на расчёты с контрагентами, оплату аренды, рекламы и так далее. Сергей Горчуков был даже привлечен к административной ответственности. Но в итоге нарушения вылились в уголовное дело. По представленным прокуратурой материалам следственными органами возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы.

В настоящее время все расчёты с работниками произведены. Долг погашен.

Теги  •  #жилое строительство #зарплата #прокуратура #уголовное дело

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