Омичи набрали в ипотеку 50 млрд рублей
Экономика  •   9 февраля 2017, 12:56, последнее обновление 9 февраля 2017, 12:59  •  печать

Омичи набрали в ипотеку 50 млрд рублей

Автор: Виктория Стрельникова

В прошлом году объём ипотечных обязательств омичей перед банками обновил исторический максимум и составил 50 млрд руб. Средний объём ежемесячных выдач в 2016-м держится на уровне 1,35 млрд руб.

В 2016 году объём ипотечных обязательств населения Омской области увеличился на 5 млрд рублей и обновил исторический максимум до 50 млрд рублей. Это данные на 1 января 2017 года.

Как сообщает отделение по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ, средний объём ежемесячных выдач в течение прошлого года держался на уровне 1,35 млрд рублей. Всего в 2016 году выдано более 16 млрд рублей, что на четверть превышает объёмы кредитования в 2015 году. При этом улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки в течение года смогли 11,5 тысячи омичей.

- Изменение банками ценовых условий по ипотечным продуктам, государственная поддержка, снижение стоимости жилья и усиление межбанковской конкуренции на рынке помогли сохранить положительный тренд в этом сегменте, - отмечает управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина. ­­- Снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в течение 2016 года с 13,6 % до 12,8 % дополнительно увеличило спрос на ипотеку.

В среднем ипотечный кредит в размере 1,4 млн рублей предоставляется омичам на 16 лет. Уровень просроченной задолженности омичей по ипотеке находится на уровне среднего показателя по Сибирскому федеральному округу - 1,5 %.

r Теги  •  #банк #долг #ипотека

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