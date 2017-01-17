Ипотеке урезали льготы

В Омске доля продаж квартир в новостройках по ипотеке с господдержкой доходила до 80 %. С начала этого года омичам придётся искать новые и, видимо, не совсем выгодные варианты покупки квартиры, а застройщикам проявлять изобретательность, чтобы продавать квадратные метры.

Вопреки ожиданиям рынка, программу господдержки по субсидированию ипотечных процентных ставок на покупку жилья в новостройках государство в новом году продлевать не стало. Напомним, программа государственной поддержки ипотеки предусматривала субсидирование банкам ставки на 3-5 % при приобретении строящегося жилья с помощью заёмных средств. Вместе с тем, как заверяют омские эксперты, ипотечные сделки именно по льготным процентам занимали львиную долю. Во многом благодаря субсидированию строителям удавалось продавать квадраты, а гражданам покупать долгожданное жильё. Банки уже пытаются придумывать новые ипотечные продукты, тем не менее ничто не может сгладить потерю. Средний размер ставки по ипотечному кредиту держится на уровне 12 %.

Несмотря на, казалось бы, кризисный для строителей год, 2016-й показал рост в ипотеке. Так, в Омской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья на 1 декабря 2016 года составило 10,2 тыс. Выдано кредитов на сумму 14,3 млрд руб. В аналогичном периоде 2015 года выдано чуть более восьми тысяч кредитов на сумму в 10,6 млрд руб.

Глава ИСК "ДомСтройОмск" Дмитрий Передельский с оптимизмом пытается смотреть в будущее, считая, что даже с отменой преференций кризис у строителей не наступит, по крайней мере у тех, кто давно присутствует на рынке, просто начнётся укрупнение стройфирм.

Да, в нашей компании доля продаж по льготной ипотеке достигала 70 %, но ведь ипотеку же не отменили. Застройщики, наверное, будут стараться привлекать клиентов различными акциями, но это не решит проблему, - говорит Дмитрий Передельский.

С коллегой согласен и председатель совета директоров ДСК "Стройбетон" Олег Золотов:

Мы регулярно устраиваем акции, но эффект от них не такой, как хотелось бы. По ним проходят единичные сделки. Конечно, завершение госпрограммы, по которой процент продаж у нас достигал 80 %, - это не есть хорошо. Но Центробанк обещает снизить ключевую ставку, и тогда может быть проценты по ипотечным кредитам будут снижены. С завершением госпрограммы произошло и ещё одно изменение для застройщиков, которое также негативно может сказаться на рынке, - обязанность платить взносы в фонд защиты дольщиков. По факту добросовестные строители могут платить за не совсем чистых на руку коллег.

В целом, эксперты сходятся во мнении: на рынке останутся крупные стройкомпании, мелким выжить просто не удастся. Но даже строительные гиганты будут возводить жильё в куда более скромных объёмах, в результате к 2018 году "квадраты" возрастут в цене из-за нехватки на рынке нового жилья.

Отмена господдержки, безусловно, станет существенным тормозом для рынка, учитывая низкую покупательную способность омичей. Ставка по ипотеке в 12 % неподъёмна для среднестатистического омича, желающего купить квартиру в кредит, - объясняет глава АН "Держава" Елена Татаринова. - У нас порядка 50 % сделок проходило именно по госпрограмме. Тем не менее спрос на качественное жильё от застройщиков, которые зарекомендовали себя на рынке, никуда не денется.

К слову, отдельные строители считают, что в настоящее время установится определённая справедливость на рынке ипотечного кредитования, ведь ранее не все банки могли участвовать в госпрограмме.

Ничего пока не изменится ни для строителей, ни для банков, - продолжает руководитель ООО "СК "Трест Железобетон" Константин Петренко. - Но всё-таки вижу положительный момент для банковского сектора. Государство, введя программу, отстранило от льготной ипотеки существенную часть кредитных учреждений. Сейчас же восстановлен паритет.

Вместе с тем дальнейший прогноз от экспертов весьма неблагоприятен для желающих приобрести жильё. Его стоимость на прежнем уровне будет держаться до конца весны. К лету, как полагают застройщики, цены на квадратные метры могут пойти вверх.