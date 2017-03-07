Омская область резко увеличила объём налоговых отчислений в бюджет РФ

В Сибирском федеральном округе Иркутская и Омская области обеспечили наибольший рост налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Омская область стала одним из лидеров по динамике налоговых поступлений среди регионов СФО. Как сообщили в пресс-службе омского УФНС, из 12 субъектов округа девять увеличили поступления налоговых платежей по сравнению с 2015 годом. При этом самый большой рост отчислений продемонстрировали Иркутская (на 24,1 %) и Омская (на 20,5 %) области.

Теперь Омская область находится на третьем месте по уровню поступления в федеральный бюджет.

В целом на территории СФО налоговые платежи увеличились на 8,5 %. Доля сибирских регионов в общем объёме поступлений в бюджет страны составила 9,2 %.

Отметим также, что по темпам роста поступлений в консолидированный бюджет субъектов федерации Сибирь опережает среднестатистический показатель по стране на 4,9 процентных пункта.