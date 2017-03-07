Омская область резко увеличила объём налоговых отчислений в бюджет РФ
Экономика  •   7 марта 2017, 11:35  •  печать

Омская область резко увеличила объём налоговых отчислений в бюджет РФ

Автор: Антон Маликов

В Сибирском федеральном округе Иркутская и Омская области обеспечили наибольший рост налоговых поступлений в федеральный бюджет. 

Омская область стала одним из лидеров по динамике налоговых поступлений среди регионов СФО. Как сообщили в пресс-службе омского УФНС, из 12 субъектов округа девять увеличили поступления налоговых платежей по сравнению с 2015 годом. При этом самый большой рост отчислений продемонстрировали Иркутская (на 24,1 %) и Омская (на 20,5 %) области.
Теперь Омская область находится на третьем месте по уровню поступления в федеральный бюджет.

В целом на территории СФО налоговые платежи увеличились на 8,5 %. Доля сибирских регионов в общем объёме поступлений в бюджет страны составила 9,2 %.

Отметим также, что по темпам роста поступлений в консолидированный бюджет субъектов федерации Сибирь опережает среднестатистический показатель по стране на 4,9 процентных пункта. 

Теги  •  #бюджет #налоги #УФНС

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске сотрудников военкомата отправили под суд за взятку  •  сегодня, 13:17
Блеск из 90-х и формы из 20-х. Омские дизайнеры о весенних трендах  •  сегодня, 13:05
Омских бизнесменов поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним  •  сегодня, 12:58  •   1
Омский салон вернёт клиентке 300 тысяч рублей за потёртую шубу  •  сегодня, 12:50
Петербуржцы хотят разработать транспортную сеть Омска  •  сегодня, 12:35  •   1
Вдова погибшего в ДТП на Сыропятском тракте водителя требует 3,7 млн рублей  •  сегодня, 12:30  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
8 марта Сибирь 240х400