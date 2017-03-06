Омские производители электроники увеличили налоговые отчисления на 1 млрд
Экономика  •   6 марта 2017, 12:35  •  печать

Омские производители электроники увеличили налоговые отчисления на 1 млрд

Автор: Антон Маликов

ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова", ПО "Иртыш", "Центральное конструкторское бюро автоматики" и другие предприятия в 2016 году увеличили налоговые отчисления на 1 млрд руб.

Рекордный рост налоговых отчислений в федеральный бюджет от производителей электронного, оптического и электрического оборудования был зафиксирован в 2016 году. Поступления по данной отрасли составили 4 млрд руб., что на 1 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.  

- 73,9 % всех поступлений отрасли приходится ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова", "Центральное конструкторское бюро автоматики",  ОмПО "Иртыш", "Автоматику - Сервис" и
"Ремонтно-механический завод "Газпромнефть-ОНПЗ", - сообщили в пресс-службе омского УФНС.

Отметим, что часть представленных предприятий входит в число крупнейших налогоплательщиков Омской области.

Теги  •  #Газпромнефть-ОНПЗ #налоги #ОмПО Иртыш #радиозавод имени Попова #УФНС

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