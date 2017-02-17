Сколько денег в кризис накопили омичи?

Центральный банк России опубликовал свежие данные о вкладах физических лиц, хранящихся на счетах в банках. За кризисные годы омичи накопили весьма солидную сумму, превышающую вдвое бюджет Омской области. На 1 января 2017 года на счетах в виде вкладов (депозитов) жители Приирытышья хранят более 155 млрд руб. Заметим, что из года в год эта сумма лишь растёт. На 1 января 2016 года она составляла 139,6 млрд руб., на 1 января 2015-го - 114,9 млрд руб.
Как пояснили в Омском отделении Сбербанка России, банковские вклады остаются одним из самых востребованных инструментов сохранения и приумножения денежных средств.
- К примеру, в Сбербанке в прошлом году 250 тыс. омичей открыли вклады на общую сумму свыше 58 млрд руб. Средняя сумма денежных средств, размещённых на одном депозите, составила 234 тыс. руб. В 2015 году было открыто более 360 тыс. вкладов, при этом средняя сумма открываемого вклада составила 155 тыс. руб., - подвели статистику банкиры.
Вместе с тем за последние три года они наблюдают уменьшение вкладов в количественном выражении. Зато возросла средняя сумма денежных средств, размещённая на одном депозите.
Однако, как прокомментировал ИА "Омск Здесь" директор по розничному бизнесу ОО "Омский" АО "Альфа-Банк" Евгений Сяглов, в их банке за последние три года рост вкладов составил 15 %. Минимальная сумма вкладов - 10 тыс. руб. Срок, на которой омичи предпочитают размещать свои средства, - от трёх месяцев до одного года.
- В прошлом году мы увидели изменение модели поведения клиентов, - замечает Евгений Сяглов. - С потребительской на накопительную. Наметилась тенденция на увеличение количества и сумм вкладов.
Несмотря на то, что жители Омской области предпочитают копить, а не тратить, они стали далеко не самыми богатыми сибиряками. Больше всего средств на банковских счетах во вкладах хранят жители Новосибирской области - почти 370 млрд руб. Следом за ними идут красноярцы, отдавшие на хранение банкирам 244,7 млрд руб. Третье место "забрали" иркутяне - 210,3 млрд руб.
Омичи занимают пятую строчку в рейтинге "самых богатых сибиряков", уступая место жителям Кемеровской области. Общая сумма банковских вкладов (депозитов) жителей СФО превышает 1,5 трлн руб.
Омичи хранят накопления не только на банковских депозитах. Не исключено, что основная их часть храниться под матрасами. :-)
Не пойму, почему не учтено снижение курса рубля, по отношению к другим валютам.