Сколько денег в кризис накопили омичи?

За кризисные годы омичи положили в банк два бюджета Омской области - более 155 млрд руб. Эксперты подмечают определённую тенденцию: жители Прииртышья меняют модель поведения, предпочитая копить, а не тратить.

Центральный банк России опубликовал свежие данные о вкладах физических лиц, хранящихся на счетах в банках. За кризисные годы омичи накопили весьма солидную сумму, превышающую вдвое бюджет Омской области. На 1 января 2017 года на счетах в виде вкладов (депозитов) жители Приирытышья хранят более 155 млрд руб. Заметим, что из года в год эта сумма лишь растёт. На 1 января 2016 года она составляла 139,6 млрд руб., на 1 января 2015-го - 114,9 млрд руб.

Как пояснили в Омском отделении Сбербанка России, банковские вклады остаются одним из самых востребованных инструментов сохранения и приумножения денежных средств.

- К примеру, в Сбербанке в прошлом году 250 тыс. омичей открыли вклады на общую сумму свыше 58 млрд руб. Средняя сумма денежных средств, размещённых на одном депозите, составила 234 тыс. руб. В 2015 году было открыто более 360 тыс. вкладов, при этом средняя сумма открываемого вклада составила 155 тыс. руб., - подвели статистику банкиры.

Вместе с тем за последние три года они наблюдают уменьшение вкладов в количественном выражении. Зато возросла средняя сумма денежных средств, размещённая на одном депозите.

Однако, как прокомментировал ИА "Омск Здесь" директор по розничному бизнесу ОО "Омский" АО "Альфа-Банк" Евгений Сяглов, в их банке за последние три года рост вкладов составил 15 %. Минимальная сумма вкладов - 10 тыс. руб. Срок, на которой омичи предпочитают размещать свои средства, - от трёх месяцев до одного года.

- В прошлом году мы увидели изменение модели поведения клиентов, - замечает Евгений Сяглов. - С потребительской на накопительную. Наметилась тенденция на увеличение количества и сумм вкладов.

Несмотря на то, что жители Омской области предпочитают копить, а не тратить, они стали далеко не самыми богатыми сибиряками. Больше всего средств на банковских счетах во вкладах хранят жители Новосибирской области - почти 370 млрд руб. Следом за ними идут красноярцы, отдавшие на хранение банкирам 244,7 млрд руб. Третье место "забрали" иркутяне - 210,3 млрд руб.

Омичи занимают пятую строчку в рейтинге "самых богатых сибиряков", уступая место жителям Кемеровской области. Общая сумма банковских вкладов (депозитов) жителей СФО превышает 1,5 трлн руб.