Простоявший сутки в Омском аэропорту самолет вылетел в Иркутск

В четверг, 23 февраля из Омска вылетел пассажирский самолет в Иркутск, который провел в местном аэропорте сутки: сперва судно посадили из-за самочувствия одного из пассажиров, позже неполадки обнаружились и у самого самолета.

Как пишет "Комсомольская правда", самолет, выполняший рейс "Иркутск-Москва", вылетел из Омска 23 февраля утром. Воздушное судно компании "Аэрофлот" совершило посадку в среду, в 7:03. Одному из летевших пассажиров стало плохо. На борт прибыли врачи, мужчину доставили в медпункт, где его госпитализировали. Как отмечает газета, позже мужчина был отпущен из больницы и присоединился к остальным пассажирам. Из-за незапланированной посадки самолет прошел техобследование. Были выявлены неисправности, детали которых не сообщались. Пассажиры рейса провели в Омске сутки.