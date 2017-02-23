Простоявший сутки в Омском аэропорту самолет вылетел в Иркутск
Происшествия  •  23 февраля 2017, 19:44, последнее обновление 23 февраля 2017, 19:45  •  печать

Простоявший сутки в Омском аэропорту самолет вылетел в Иркутск

Автор: Александр Арефьев

В четверг, 23 февраля из Омска вылетел пассажирский самолет в Иркутск, который провел в местном аэропорте сутки: сперва судно посадили из-за самочувствия одного из пассажиров, позже неполадки обнаружились и у самого самолета.

Как пишет "Комсомольская правда", самолет, выполняший рейс "Иркутск-Москва", вылетел из Омска 23 февраля утром. Воздушное судно компании "Аэрофлот" совершило посадку в среду, в 7:03. Одному из летевших пассажиров стало плохо. На борт прибыли врачи, мужчину доставили в медпункт, где его госпитализировали. Как отмечает газета, позже мужчина был отпущен из больницы и присоединился к остальным пассажирам. Из-за незапланированной посадки самолет прошел техобследование. Были выявлены неисправности, детали которых не сообщались. Пассажиры рейса провели в Омске сутки.

Теги  •  #аэропорт #самолет

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Комментарии

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Леонид Портнов  •  23 февраля 2017, 20:33

Надо пассажирские самолеты оснастить небольшими медпунктами. И техническое состояние надо проводить не во время экстренных посадок.

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Ольга Смирнова  •  23 февраля 2017, 20:04

Первый раз слышу, чтобы самолет садили из-за самочувствия пассажира. Странная история.

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