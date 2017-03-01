Средний возраст омича-банкрота составил 43 года
Экономика  •   1 марта 2017, 13:06  •  печать

Средний возраст омича-банкрота составил 43 года

Автор: Виктория Стрельникова

Количество потенциальных омичей-банкротов превысило 11 тысяч. Если в середине прошлого года средний возраст таких должников составлял 38 лет, то к началу 2017-го они "повзрослели" на пять лет.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование и выяснило любопытную тенденцию. Доля самых "молодых" должников сокращается, а доля самых "пожилых" потенциальных банкротов растёт. Хотя в структуре потенциальных банкротов самую большую долю по-прежнему занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет, наименьшую - должники младше 25 лет. Тенденцию "к старению" генеральный директор НБКИ Александр Викулин объясняет вымыванием из кредитного процесса самых молодых заёмщиков, а также об активизации работы кредиторов с заёмщиками старше 50 лет.

Количество омичей - потенциальных банкротов в феврале составило более 11 тысяч. Их средний возраст - 43 года. По сравнению с 2016-м он увеличился на пять лет.

По данным Арбитражного суда Омской области, в 2016 году в арбитраж от граждан поступило 727 заявлений о банкротстве, в 2015-м - 171.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #должник

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