С осени количество омичей-банкротов увеличилось почти в два раза
Общество  •   1 февраля 2017, 12:17  •  печать

С осени количество омичей-банкротов увеличилось почти в два раза

Автор: Артем Кримин

Специалисты проанализировали динамику банкротства граждан и узнали, сколько жителей Омской области были признаны несостоятельными должниками. 

По данным на 4 сентября 2016 года, 350 жителей Омской области были признаны банкротами. За пять месяцев количество несостоятельных должников увеличилось почти в два раза. Сегодня в регионе насчитывается уже почти 600 человек, которые были признаны банкротами.

- По количеству банкротов Омская область занимает 14 место в России, - рассказали в пресс-службе компании "Стопдолг". - Прирост дел за месяц составил 61.

Отметим, что в России на 100 тысяч жителей приходится 17 банкротов. В Омской области этот показатель выше среднероссийского - 30 банкротов.

Омский банк "Сириус", находившийся под контролем банкиров Мацелевичей, лишили лицензии

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r Теги  •  #банкротство #гражданин #долг

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