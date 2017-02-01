С осени количество омичей-банкротов увеличилось почти в два раза

Специалисты проанализировали динамику банкротства граждан и узнали, сколько жителей Омской области были признаны несостоятельными должниками.

По данным на 4 сентября 2016 года, 350 жителей Омской области были признаны банкротами. За пять месяцев количество несостоятельных должников увеличилось почти в два раза. Сегодня в регионе насчитывается уже почти 600 человек, которые были признаны банкротами.

- По количеству банкротов Омская область занимает 14 место в России, - рассказали в пресс-службе компании "Стопдолг". - Прирост дел за месяц составил 61.

Отметим, что в России на 100 тысяч жителей приходится 17 банкротов. В Омской области этот показатель выше среднероссийского - 30 банкротов.