Омские заправки проверили на предмет "бодяжного" топлива

Общественники Авто-Мото ассоциации проверили популярные в Омске АЗС и выяснили, где качество топлива не соответствует ГОСТу, а где и вовсе его недоливают.

В конце декабря 2016 года новосибирские общественники Алексей Носов и Владимир Кириллов провели рейд по заправкам в Омской области. О его итогах они отчитались сегодня, 21 февраля, в пресс-центре "МКР-Медиа".

Как рассказал Алексей Носов, им удалось проверить три заправочные станции в городе - "Газпромнефть", "Лукойл", "Топлайн", а также АЗС "Октан", которая расположена на трассе Омск - Новосибирск, и АЗС "Мостовик", находящуюся на въезде в посёлок Дружино. "На всех заправках Омска нас приветливо встречали, оказывали содействие. Хотя в других городах бывало даже до драк доходило, но мы стараемся, конечно, избегать такого", - отметил Носов, добавив, что проверяли они в том числе и дизельное топливо.

Проверка конкретных заправочных станций проходит по негативным отзывам автомобилистов, которые появляются и в социальных сетях. С жалобами от читателей и зрителей обращаются и журналисты, а также специалисты ведомств, которые сетуют на невозможность проведения оперативной проверки с их стороны. И если, по словам общественников, практически на всех АЗС в городе продаётся хороший бензин, то на одиночных малых станциях на въезде в город или на трассе - "разбавленный". Топливо там оказалось несоответствующим сразу по нескольким показателям - температуре вспышки, сере и октановому числу.

Напомним, что прошлой весной эксперты движения "Зелёный патруль" также выбрали несколько популярных автозаправок Омска и взяли пробы бензина всех категорий, чтобы узнать, насколько они соответствуют принятым требованиям экологического класса топлива Евро-5. Тогда результаты также оказались неудовлетворительными.

Владимир Кириллов и Алексей Носов

К слову, самое качественное топливо, по словам Алексея Носова, за долгие годы рейдов они обнаружили в Татарстане, а в отстающих регионах уже несколько лет - Северный Кавказ.

После того как активисты получают результаты лабораторных проверок, они пишут заявления в надзорные органы, в числе которых Росстандрат и прокуратура, с требованием о привлечении предпринимателей к административной ответственности.

В таких случаях Росстандарт может инициировать собственную проверку после нашей или воспользоваться нашими результатами, и привлечь жулика к административной ответственности. Иногда это делает прокуратура. Штраф составляет от 100 до 300 тыс. руб. - говорит Носов.

В качестве рекомендаций общественники советуют омским автомобилистам соблюдать несколько простых правил, главным из которых остаётся не заправляться на одиноко стоящих заправках вдоль трассы. Лотереей также, по их словам, может быть и заправка автомобиля на АЗС региональной сети.

Все заправочные станции делятся на три группы. Есть заправки, принадлежащие вертикально-интегрированным холдингам, то есть те, кто имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы. За семь лет проверок мы не поймали ни одну из них на предмет некачественного топлива и недолива. Есть крупные региональные сети, имеющие 10-15 заправочных станций, где уже начинается лотерея. Топливо может быть хорошее, а бензин - плохой, и наоборот. И третье - это одиноко стоящие заправки, на которые заезжать в принципе нельзя. На одной из таких тюменских АЗС, например, нам недолили 2 литра из 10.

Добавим, что сейчас активисты Авто-Мото ассоциации отправляются в рейд длиною 10 000 км, за время которого они планируют отобрать свыше 60 проб ГСМ на автозаправочных станциях 25 городов России для лабораторной экспертизы, в том числе впервые на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Илья Петров