УФАС: стоимость бензина выросла из-за повышения оптовых цен
Экономика  •   9 февраля 2017, 15:17, последнее обновление 9 февраля 2017, 15:55  •  печать

УФАС: стоимость бензина выросла из-за повышения оптовых цен

Автор: Виктория Стрельникова

В региональном Управлении федеральной антимонопольной службы объяснили недавнее повышение цен на бензин действиями оптовых продавцов топлива. С жалобами омичам рекомендуют обращаться в Москву.

Как сообщил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, руководитель УФАС по Омской области Вадим Кабаненко, жалобы на недавнее повышение цен поступали в их службу. Как пояснили службе продавцы топлива, на подобные действия они пошли из-за повышения оптовых цен на бензин.

- Рассматривать обоснованность повышения цен на оптовом рынке по законодательству мы не имеем права. Это юрисдикция федеральной службы. То есть с жалобами следует обращаться в Москву. Мы можем рассматривать обоснованность цен только на мелкооптовом рынке, - заметил Вадим Кабаненко. - Однако хочу добавить. Мы, безусловно, анализируем ситуацию. И, к примеру, если у оптовиков стоимость повысилась на 20%, а розничные цены возросли на 10%, то в этом нарушения мы усмотреть не можем.

r Теги  •  #подорожание бензина #топливо #УФАС

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