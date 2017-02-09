УФАС: стоимость бензина выросла из-за повышения оптовых цен

Как сообщил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, руководитель УФАС по Омской области Вадим Кабаненко, жалобы на недавнее повышение цен поступали в их службу. Как пояснили службе продавцы топлива, на подобные действия они пошли из-за повышения оптовых цен на бензин.

- Рассматривать обоснованность повышения цен на оптовом рынке по законодательству мы не имеем права. Это юрисдикция федеральной службы. То есть с жалобами следует обращаться в Москву. Мы можем рассматривать обоснованность цен только на мелкооптовом рынке, - заметил Вадим Кабаненко. - Однако хочу добавить. Мы, безусловно, анализируем ситуацию. И, к примеру, если у оптовиков стоимость повысилась на 20%, а розничные цены возросли на 10%, то в этом нарушения мы усмотреть не можем.