Поддельный омский сыр доехал до Кемерова
Экономика  •  22 февраля 2017, 17:55, последнее обновление 22 февраля 2017, 17:57  •  печать

Поддельный омский сыр доехал до Кемерова

Автор: Виктория Стрельникова

Представители Роспотребнадзора по Кемеровской области нашли фальсифицированный швейцарский сыр на прилавках местного магазина. Изготовителем продукта значился "Маслосыркомбинат "Тюкалинский". Омскому предприятию грозит очередной крупный штраф.

При проверке магазина, принадлежащего крупнейшему федеральному ритейлеру, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области нашло на его прилавках фальсифицированный швейцарский сыр. Произведён он одним из старейших омских предприятий - "Маслосыркомбинатом "Тюкалинский". Проверяющие отобрали пробы продукции и установили, что она не соответствует требованиям Технического регламента. Иными словами, вместо животных жиров в нём содержатся растительные.

Представители Управления направили омским коллегам информацию о допущенных нарушениях. Здесь, по месту "прописки" комбината специалистом регионального Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении и направлено заявление в Арбитражный суд Омской области. Компания своей вины не признаёт, полагая, что растительные жиры в молочной продукции не создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Но арбитраж считает по-иному. По факту предприятие подменяет один ингредиент другим, не только вводя в заблуждение покупателя, но и лишая его потребления полезных для организма элементов. За это нарушение "Тюкалинский" наказан штрафом в 300 тыс. руб. Но решение суда в законную силу не вступило.

В последнее время претензии к продукции комбината Роспотребнадзором стали предъявляться часто. За прошедший год в арбитражах рассмотрено ещё три дела об административных правонарушениях. Часть судов производителю удалось выиграть.

Теги  •  #Арбитражный суд #Роспотребнадзор #сыр #фальсификат

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Комментарии

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Ольга Смирнова  •  22 февраля 2017, 19:33

Мало того производят несъедобную гадость, так еще и своей вины не признают. Безобразие!

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