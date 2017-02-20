Михаил Казиник 1200х90
В Омске нашли "Полярную звезду" опасную для жизни
Общество  •  20 февраля 2017, 16:25, последнее обновление 20 февраля 2017, 16:25  •  печать

В Омске нашли "Полярную звезду" опасную для жизни

Автор: Александра Каштанова

Сотрудники омского Роспотребнадзора изъяли из оборота стеклоомывающую жидкость "Полярная звезда". После проведённой проверки выяснилось, что она опасна для жизни.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области была проведена внеплановая проверка одного известного омского автоцентра. Здесь были отобраны образцы проб стеклоомывающей жидкости "Полярная звезда". Её изготовителем значилось московское ООО "Автолайн".

После проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выяснилось, что содержание метанола в "незамерзайке" значительно превышает норму. При допустимом содержании не более 0,05 %, фактически обнаружено значение более 0,5 %. Как отмечают в Роспотребнадзоре, даже в незначительных концентрациях, например, при испарении со стекла автомобиля, метанол обладает способностью накапливаться в организме и крайне негативно воздействовать на зрение, двигательную и нервную системы человека. Попадание внутрь всего 5-10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению, а 30 мл - к смертельному исходу.

Надзорным ведомством произведён арест продукции во всех торговых точках компании, направлена информация по месту производства продукции, а также в соответствующие правоохранительные органы.

Теги  •  #автосервис #проверка #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омской области мать избила маленькую дочь на глазах у прохожих  •  сегодня, 17:18  •   2
Омский легкоатлет выиграл золото на чемпионате России  •  сегодня, 16:55
В Омске ищут водителя, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП  •  сегодня, 16:00  •   2
Нового мэра Омска могут выбрать уже через два месяца  •  сегодня, 15:39  •   2
Омская строительная компания "Горпроект" накопила 14 млн рублей долга по зарплате  •  сегодня, 15:35
Партии отправили в комиссию по выбору мэра Омска глав фракций Горсовета  •  сегодня, 14:44
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон