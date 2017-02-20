В Омске нашли "Полярную звезду" опасную для жизни

Сотрудники омского Роспотребнадзора изъяли из оборота стеклоомывающую жидкость "Полярная звезда". После проведённой проверки выяснилось, что она опасна для жизни.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области была проведена внеплановая проверка одного известного омского автоцентра. Здесь были отобраны образцы проб стеклоомывающей жидкости "Полярная звезда". Её изготовителем значилось московское ООО "Автолайн".

После проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выяснилось, что содержание метанола в "незамерзайке" значительно превышает норму. При допустимом содержании не более 0,05 %, фактически обнаружено значение более 0,5 %. Как отмечают в Роспотребнадзоре, даже в незначительных концентрациях, например, при испарении со стекла автомобиля, метанол обладает способностью накапливаться в организме и крайне негативно воздействовать на зрение, двигательную и нервную системы человека. Попадание внутрь всего 5-10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению, а 30 мл - к смертельному исходу.

Надзорным ведомством произведён арест продукции во всех торговых точках компании, направлена информация по месту производства продукции, а также в соответствующие правоохранительные органы.