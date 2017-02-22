Омский малый и средний бизнес заплатил 17 млрд рублей налогов

В прошлом году налоговые поступления от омских предприятий малого и среднего бизнеса выросли более чем на 2 млрд руб. Львиную долю налогов в бюджет принесли малые предприятия.

В УФНС России по Омской области посчитали налоги, уплаченные представителями малого и среднего бизнеса. Напомним, все предприятия, отнесённые к этой категории, включены в специальный реестр, который в Прииртышье насчитывает более 71 тыс. таких организаций. Сюда входят три категории бизнеса - средний, малый и микро.

Поступления налогов от налогоплательщиков трёх категорий в бюджеты всех уровней в 2016 году составили 17 млрд руб. Это больше, чем в предыдущем налоговом периоде на 14,9 % или на 2,2 млрд руб. Более 45 % от этой суммы - 7,7 млрд руб. выплатили представители малого бизнеса, 6,8 млрд руб. - микропредприятия и, соответственно, 2,5 млрд руб. - средний бизнес.