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Омское правительство уравнивает инвесторов в налоговых льготах
Экономика  •  15 февраля 2017, 18:00  •  печать

Омское правительство уравнивает инвесторов в налоговых льготах

Автор: Виктория Стрельникова

Новые налоговые преференции ожидают омских инвесторов. Для бизнесменов предложено снизить ставки по налогам на имущество и прибыль. Правда, только тем, кто является участником региональных инвестпроектов.

Региональный кабинет министров готовит проект поправок в областное налоговое законодательство. Изменения коснутся двух законов - "О налоге на имущество организаций" и "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций".

Второй законопроект не только устанавливает новые преференции, но и отменяет часть существующих. В частности, решено отобрать льготу у тех инвесторов, кто занимается разведением свиней и птицы, а также производством мяса из этих сельхозживотных. Вполне возможно, данным фискальным послаблением пользовалась компания, входящая в структуру ГК "Титан" - ООО "Титан-Агро", производящее свинину. Как пояснили в министерстве экономики Омской области, подобный шаг вызван вполне простой причиной - эта налоговая льгота не была востребована, так как потенциальные её получатели - сельхозтоваропроизводители, и с 2013 года они освобождены от уплаты налога на прибыль. Впрочем, бизнес может ничего и не потерять с этой отменой. Согласно поправкам, преференции дадут тем инвесторам, кто является участником региональных инвестпроектов. Таковые, скорее всего, будут занесены в специальный реестр.

Пониженная ставка в размере 12,5 % по налогу на прибыль может быть установлена организациям - участникам региональных инвестпроектов, но только с момента получения первой прибыли от реализации продукции, произведённой в результате реализации своего инвестпроекта. Ставку в размере 1,1 % по налогу на имущество получат также региональные инвестпроекты. Применять её можно в течение первых пяти лет начиная с того момента, когда введено в строй или приобретено имущество для реализации проекта. По всей видимости, областное правительство решило унифицировать налоговые льготы, ограничив круг получателей лишь присутствием в реестре. Тогда как ранее фискальные послабления получали компании с сугубо узким направлением деятельности. К примеру, были урезаны налоги для пивоваров и производителей полипропилена, организаций, занимающихся аэропортовой деятельностью. Хотя для этих предприятий льготная ставка по налогу на прибыль продолжит своё действие.

r Теги  •  #ГК Титан #льгота #министерство экономики #налоги

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