Омские предприниматели сэкономили на налогах 34 млн рублей

Правом на освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году воспользовались 300 омских компаний. Такую преференцию даёт законодательство для организаций, оказывающих услуги питания для образовательных и медицинских учреждений.
Применение "нулевой" ставки по НДС позволило омским налогоплательщикам сэкономить 34 млн руб. Стоимость реализованных продуктов питания без НДС составила 240 млн руб. При этом в структуре налогоплательщиков основная доля приходится на реализацию продуктов питания столовыми образовательных организаций.
почему бы и нет. И предпринимателям хорошо и столовыми образовательных организаций. Нужно давать малому бизнесу жизнь. Не душить налогами и сборами. Нужно помогать развиваться и принимать больше таких проектов.
Это хорошо для предпринимателей и плохо для государственного бюджета - он недосчитался 34 млн руб.