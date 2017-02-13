Омские предприниматели сэкономили на налогах 34 млн рублей

Триста омских компаний, поставляющих продукты питания в школы и больницы, были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом бизнесмены сэкономили 34 млн руб.

Правом на освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году воспользовались 300 омских компаний. Такую преференцию даёт законодательство для организаций, оказывающих услуги питания для образовательных и медицинских учреждений.

Применение "нулевой" ставки по НДС позволило омским налогоплательщикам сэкономить 34 млн руб. Стоимость реализованных продуктов питания без НДС составила 240 млн руб. При этом в структуре налогоплательщиков основная доля приходится на реализацию продуктов питания столовыми образовательных организаций.