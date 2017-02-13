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Омские предприниматели сэкономили на налогах 34 млн рублей
Экономика  •  13 февраля 2017, 12:38, последнее обновление 13 февраля 2017, 12:39  •  печать

Омские предприниматели сэкономили на налогах 34 млн рублей

Автор: Виктория Стрельникова

Триста омских компаний, поставляющих продукты питания в школы и больницы, были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом бизнесмены сэкономили 34 млн руб.

Правом на освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году воспользовались 300 омских компаний. Такую преференцию даёт законодательство для организаций, оказывающих услуги питания для образовательных и медицинских учреждений.

Применение "нулевой" ставки по НДС позволило омским налогоплательщикам сэкономить 34 млн руб. Стоимость реализованных продуктов питания без НДС составила 240 млн руб. При этом в структуре налогоплательщиков основная доля приходится на реализацию продуктов питания столовыми образовательных организаций.

r Теги  •  #бизнес #налоги #школа

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Комментарии

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Evgenya Marchenko  •  13 февраля 2017, 15:04

почему бы и нет. И предпринимателям хорошо и столовыми образовательных организаций. Нужно давать малому бизнесу жизнь. Не душить налогами и сборами. Нужно помогать развиваться и принимать больше таких проектов.

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Игорь Х  •  13 февраля 2017, 13:09

Это хорошо для предпринимателей и плохо для государственного бюджета - он недосчитался 34 млн руб.

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