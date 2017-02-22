Большереченское ДРСУ хочет купить внедорожник за один миллион рублей

На сайте Госзакупок объявлен аукцион на поставку легкового автомобиля для нужд государственного предприятия Омской области "Большереченское дорожное ремонтно-строительное управление". Цена закупки 1 097 350 руб. Особые характеристики авто - полноприводный универсал (внедорожник) с коробкой автомат, объёмом двигателя не менее 1998 куб. см и мощностью в 143 "лошадки". Автомобиль обязан иметь продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром, так же как и зеркала заднего вида, кожаные сиденья, кожаную оплётку руля, круиз-контроль и бортовой компьютер. По указанным в документации параметрам к закупке подходит Renault Duster. К слову, в Омске официальным дилером этой марки является компания "Евразия Моторс", входящая в структуру холдинга семьи Фридманов.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Большереченском ДРСУ, машина необходима для нужд предприятия. На ней планирует передвигаться директор, которым является Саак Мнацаканян. Собственником дорожной организации является правительство Омской области.